Топ 12 антивікових продуктів, які збережуть молодість шкіри

Поверніть час назад, вживаючи продукти, багаті поживними речовинами та антиоксидантами. Ці 12 продуктів допоможуть надовго зберегти молодість вашої шкіри.

Наше харчування тісно пов'язане зі здоров'ям шкіри та відіграє вирішальну роль у уповільненні ознак старіння. І завжди краще починати раніше й насичувати свій раціон найкращими антивіковими продуктами. Вживання веселки (їжа яскравих кольорів) забезпечує ваш організм необхідними поживними речовинами, вітамінами, корисними жирами та антиоксидантами для боротьби з вільними радикалами. І коли ви здорові зсередини, це проявляється і на вашій шкірі. Таким чином, крім антивікових косметичних засобів, додайте до свого раціону ці 12 продуктів, щоб зберегти молодість шкіри. Про це пише Stylecraze.

Свіжа і здорова їжа містить вітаміни, поживні речовини та антиоксиданти, які підтримують активність ваших клітин і запобігають будь-яким віковим захворюванням. Ці поживні речовини борються зі шкідливими вільними радикалами, які пошкоджують шкіру, тим самим різко зменшуючи ознаки старіння. Ви знайдете всі ці антивікові поживні речовини та вітаміни в певних продуктах харчування. Ось список найкращих продуктів для молодості шкіри.

Чорниця

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Чорниці багаті на флавоноїди, такі як мірицетин, кверцетин і кемпферол, а також вітамінами С і К та іншими поживними речовинами, що володіють ефектом омолодження й запобігають пошкодженню клітин.

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Авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо — один з антивікових продуктів, який має величезну користь для здоров'я. Він багатий калієм, вітамінами А, С, Е і К та антиоксидантами, які борються з наслідками старіння. Крім того, це корисно для загального стану здоров'я.

Ви можете розім'яти авокадо і використовувати його як намазку для тостів або просто нарізати його й додати в салат.

Гранати

Рубіново-червоне насіння граната містить важливі сполуки, такі як вітаміни C, D, E і K, а також селен, магній та білки. Усі ці сполуки мають омолоджувальний ефект і допомагають вашому організму боротися з хворобами та ознаками старіння.

Додавайте гранат у свої коктейлі та салати для додаткового хрускоту або їжте його просто так.

Кавун

Фото: Pexels

Кавун не тільки дає можливість освіжитися в спекотні та вологі дні, а й захищає шкіру від передчасного старіння. Цей фрукт багатий на вітаміни С, Е і К, селеном, кальцієм, марганцем, калієм, білком і вуглеводами.

Є багато способів вживання цього літнього фрукта, але ви можете просто нарізати його скибочками і з'їсти.

Помідори

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Помідори містять лікопін. Це каротиноїд — протираковий фітонутрієнт, антиоксидант, який знижує ризик інфаркту та інсульту, покращує еластичність судин та захищає їх від вільних радикалів. Ба більше, шкірка помідора чинить протизапальну дію на шкіру людини, а флавоноїди, що містяться в плодах, уповільнюють старіння.

Червона капуста

Порівняно зі звичайною, червонокачанна капуста містить більше лютеїну, бета-каротину та антиоксидантів. Це не тільки підтримує здоров'я вашого організму, а й уповільнює процес старіння.

Полуниця

Фото: Pixabay

Ці соковиті червоні ягоди є джерелом незамінних мікроелементів. Вони насичені фенольними сполуками, що мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Вони підвищують клітинний метаболізм, запобігаючи окислювальному стресу й сповільнюючи процес старіння.

Хто не любить полуницю! Полуницю можна додавати в салати, смузі, тарталетки та начинки для тортів — обирайте на свій смак.

Шпинат

Фото: Jacqueline Рowell/Pexels

Шпинат є чудовим джерелом вітаміну А (містить каротиноїди), вітаміну С (сприяє здоров'ю шкіри), фолієвої кислоти (покращує роботу клітин) й заліза (зміцнює тканини організму). Він також багатий на антиоксиданти, які допомагають шкірі виглядати молодшою.

Обсмажте листя шпинату з оливковою олією та невеликою кількістю часнику або з невеликою кількістю нежирного вершкового сиру.

Огірок

Фото: Getty

Огірок містить 96% води і багатий на антиоксиданти, які зменшують окислювальний стрес в організмі. Він також містить дубильні речовини та флавоноїди, які блокують шкідливі вільні радикали.

Часник

Фото: Pixabay

Дослідження показує, що часник має антиоксидантні, антибактеріальні та дезінтоксикаційні властивості, які зберігають молодість і уповільнюють старіння шкіри.

Найкраще вживати часник у сирому вигляді, але якщо додати його під час приготування, він надасть страві гострого й пряного смаку.

Оливкова олія

Фото: Freepik

Оливкова олія першого холодного віджиму містить олеїнову кислоту, яка знижує дію С-реактивного білка. С-реактивний білок пов'язаний з віковими проблемами і погіршенням процесу регенерації клітин в організмі. Такий ефект оливкової олії допомагає довше залишатися молодим і здоровим.

Змішайте оливкову олію із заправкою для салату, додавайте в маринади та соуси.

Волоський горіх

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Високий рівень запалення в організмі прискорює процес старіння. Волоський горіх містить гамма-токофероли (особлива форма вітаміну Е), які чинять протизапальну дію на організм. Він також запобігає пошкодженню клітин, спричиненому впливом ультрафіолетових променів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.