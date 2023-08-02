"Зелені "ангели" епохи Відродження. Рецензія на фільм "Черепашки-ніндзя: Погром мутантів"

На екрани українських кінотеатрів виходить нова версія знаменитого коміксу про зелених жителів Нью-Йорка.

На початку серпня в український прокат виходить нова екранізація історії героїв коміксів, які раз у раз з'являються на екранах протягом десятиліть і так само незмінно знаходять свою вдячну аудиторію. Українські глядачі готуються знову зустрітися з черепашками-мутантами, які живуть у каналізації та борються зі злочинністю. Чотири "ангели справедливості" названі іменами творців епохи Відродження: Мікеланджело, Леонардо, Донателло і Рафаель. Фокус побував на прес-показі і готовий розповісти про анімаційний фільм.

Варто зазначити, що ця нова анімаційна історія походження авантюристів-черепах несподівано кумедна, з досить стильним сутінковим дизайном.

Про що фільм "Черепашки-ніндзя: Погром мутантів"

Глядачі повертаються на 15 років назад, коли самотній, змучений нерозумінням учений-генетик Стокман (Джанкарло Еспозіто) послухався своїх наймачів і створив безліч ембріонів-мутантів у підземній лабораторії.

Спроба його зловісних корпоративних наглядачів змусити його довести до кінця експеримент закінчилася хаосом: монстрам вдалося втекти, але зеленкувата пляшечка з липкою рідиною, що світиться, яка, імовірно, створює мутантність, випадково впала в каналізацію Нью-Йорка й інфікувала чотирьох маленьких черепашок, за якими там наглядав Сплінтер, втікач-бійцівський пацюк (озвучує Джекі Чан), котрий всиновив черепашок.

Цього разу творці картини вирішили згадати протистояння героїв Marvel у "Людях Ікс" — люди проти мутантів — і побудувати на цій базі оновлене бачення ідеї такого роду протистояння. Вийшло ненудно і бадьоро. Місія черепашок — у боротьбі зі злочинністю і порятунку цих дуже невдячних людей, які такі підозрілі.

У підсумку черепашки-ніндзя об'єднуються навколо бажання бути прийнятими людьми й стати їх улюбленцями, що не дає їм простору для маневру в плані незгоди один з одним. Леонардо традиційно приділяє більше уваги своїй боротьбі за набуття впевненості в собі як лідер команди, але як і чому він починає відчувати себе відповідальним, мало відстежується в історії. Це не означає, що кожна черепаха не має кришталево чистої особистості відповідно до того, що ви очікуєте від кожної: Раф — сповнений люті хуліган, Донні — надзвичайно розумний, Майкі — бовдур, Леонардо — лідер, але оновлена адаптація значно знижує мультяшність їхніх персонажів. До слова, на ролі для озвучення черепашок були запрошені справжні актори-підлітки.

Взагалі, "Черепашки-ніндзя: Погром мутантів" — своєрідний коктейль із різних сюжетів коміксів. Тут ви побачите референси до "Людей Ікс", про яких було сказано вище, "Годзілли", "Бетмена", "Флеша" й, епізодично, до багатьох інших впізнаваних історій.

Музику до нових "Черепашок" писали композитори, лауреати премії "Оскар" — Трент Резнор та Атікус Росс, які раніше створили саундтреки до фільмів "Зникла", "Соціальна мережа" та "Душа". Чи варто говорити, що музика в анімаційному фільмі додавала ефектних вражень?!

Чи варто дивитися фільм "Черепашки-ніндзя: Погром мутантів"

Так, якщо:

Ви — шанувальники коміксів про черепашок. Цю версію по праву можна вважати однією з найбільш вдалих за історію екранізацій.

Вам потрібно придумати дозвілля для дитини. З "Черепашками" можна добре провести кілька годин у вихідні дні.

Ні, якщо:

Ви далекі від історій класичних коміксів: у такому разі "Черепашки-ніндзя" — не той кіновсесвіт, з якого слід починати дивитися фільми про супергероїв.

Раніше Фокус писав рецензії на фільми "Барбі" та "Оппенгеймер"