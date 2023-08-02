Нічим не гірше: 3 доступні альтернативи популярним чіа, кіноа та гхі

Чіа, кіноа амарант, мікрогрін, годжі та інші суперфуди обіцяють шалену користь для здоров’я, яку не знайти в жодних інших продуктах. Проте це не так. Нутриціолог Крістіна Линник розказує Фокусу про звичні продукти, які не поступаються "модним" суперфудам.

Люди, які слідкують за своїм здоров’ям та ведуть здоровий спосіб життя вже не можуть уявити свого життя без чіа пудингу, кіноа, тосту з авокадо, яйцем пашот та мікрогріном, а смажать виключно на кокосовій олії або маслі ГХІ. Чи дійсно ці продукти настільки унікальні, що без них не можна обійтися? Чи є більш звичні, дешеві та не менш корисні для здоров’я аналоги? Про те, які суперфуди можна замінити на звичайні продукти, які є на кожній кухні, Фокусу розповіла нутриціологиня Крістіна Линник.

Фото: Freepik

Суперфуди – це продукти з високою харчовою цінністю, вони містять багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів, вони легко засвоюються та надзвичайно корисні для нашого організму. Серед популярних суперфудів можна виокремити насіння чіа та коноплі, амарант, кіноа, авокадо, рослинне молоко тощо.

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"Звісно, суперфуди дуже корисні для нашого організму через високий вміст макро і мікронутрієнтів. Мій топ суперфудів — це шпинат, спіруліна, куркума і спаржа. Але дійсно, деякі продукти можна замінити звичайними", — каже нутриціологиня Крістіна Линник.

Кіноа & Гречка

Фото: Freepik

"Кіноа можна замінити на гречку, в ній міститься майже така сама кількість білка, різних нутрієнтів та клітковини, проте кіноа багатша на фолієву кислоту", — зауважує Крістіна Линник.

Гречка містить 18 з 20 амінокислот, найбільше у ній глутаміна, аспарагіна та гліцина. Білка у гречці відносно небагато, усього 3%, проте вона ще містить мідь, магній, марганець, трохи заліза та навіть антиоксиданти.

Гречка, на відміну від кіноа, не така калорійна, в ній лише 92 ккал на 100 г, а в кіноа – 120 ккал на 100 г.

До речі, підвищити кількість фолієвої кислоти у гречці доволі просто, достатньо додати до неї жменю свіжої зелені.

Чіа & Льон

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Чіа гарно насичує через велику кількість клітковини, яка полегшує роботу кишківника та виводить шкідливі речовини з організму. Проте це не є чимось унікальним, тому це насіння можна легко замінити на інше.

"Насіння чіа можна замінити на насіння льону чи кунжуту. Вони також багаті на омега-3 жирні кислоти", — наголошує нутриціологиня.

Насіння льону містять велику кількість рослинного білка, клітковини, корисних кислот та ферментів. Оболонка розмоклого насіння нормалізує роботу ШКТ, сприяє виведенню токсинів з організму та зниженню рівня цукру в крові.

Кунжут також надзвичайно корисний для нашого здоров’я, він очищує кров, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту та прискорює обмін речовин.

Масло ГХІ & Топлене масло

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Масло гхі досить дороге, проте воно мало не святиня у зожників, а все через його корисні властивості. Воно містить вітаміни А, Е, вітамін К, це масло ідеальне для смаження, оскільки має високу точку димлення та не розпадається на вільні радикали за високої температури. Проте ці якості не унікальні.

"Гхі можна замінити звичайним топленим вершковим маслом, різниця лише у процесі приготування", — каже Крістіна Линник.

Масло гхі — це те саме топлене масло, але процес його приготування триваліший. Топлене масло можна приготувати навіть у домашніх умовах і воно буде не гірше, ніж популярний суперфуд. Топлене масло сприяє нормалізації ШКТ покращує травлення, зміцнює імунітет та навіть запобігати таким хворобам як остеопороз та радикуліт.

Фото: freepik

Отже, як бачите, щоб отримувати користь та необхідні нутрієнти, не обов’язково витрачати гроші на модні продукти. Знаючи їх поживний профіль, можна з легкістю знайти заміну, яка буде нічим не гірша, а часом навіть і краща за популярні продукти.

"Пам’ятайте, що різноманітний раціон є важливим для отримання різних корисних речовин для вашого організму. Комбінування різних продуктів допоможе забезпечити широкий спектр макро і мікронутрієнтів. Тому їжте корисно та із задоволенням та продовжуйте дотримуватись здорового способу життя", — радить нутриціологиня.

Нагадаємо, слід уникати використання рослинних олій для приготування їжі за температур, вищих за їхню температуру димлення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.