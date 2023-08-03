Різ Візерспун врегулювала розлучення з Джимом Тотом: деталі

Зіркова пара уклала передшлюбний договір ще у 2011 році.

47-річна американська акторка Різ Візерспун врегулювала розлучення з Джимом Тотом через чотири місяці після того, як подала документи на розірвання їхнього 12-річного шлюбу. Про це пише TMZ.

Зірка "Великої маленької брехні" і 53-річний агент з талантів підписали угоду про розірвання шлюбу.

Різ та Тот, який нещодавно був помічений під час романтичної відпустки з новою жінкою, також підписали план виховання свого 10-річного сина Теннессі Джеймса.

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Різ Візерспун та Джим Тот Фото: Getty Images

Зірка "Білявки в законі" офіційно подала на розлучення з Тотом ще в квітні 2023, через тиждень після оголошення про розірвання шлюбу. Причиною їх розриву вона назвала непримиренні розбіжності.

Це друге розлучення Різ. Раніше вона розлучилася з 48-річним Раяном Філіпом у 2008 році після семирічного шлюбу та виховання двох дітей: доньки Ави, 23, і сина Дікона, 19.

Документи на розлучення Візерспун і Тота були подані в Нешвіллі, штат Теннессі, де пара жила із сином. Вони показують, що зіркова пара уклала передшлюбний договір у березні 2011 року.

Оскільки заяву про розлучення було подано в окрузі Девідсон, Різ та її вже колишній чоловік тепер повинні будуть відвідувати обов’язкові курси виховання дітей. У них є 60 днів, щоб надати до суду довідку про закінчення.

Різ Візерспун з родиною Фото: Instagram @reesewitherspoon

Нагадаємо, Різ Візерспун здивувала схожістю з 23-річною донькою.

Також Фокус писав про порівняння двох розлучень Різ Візерспун.