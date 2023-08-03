Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про поїздку в Європу: що відомо

Меган Маркл приєднається до свого чоловіка принца Гаррі на Invictus Games цього року.

Герцог і герцогиня Сассекські візьмуть участь у щорічних Іграх Invictus у Дюссельдорфі, Німеччина. Змагання, що є заходом у паралімпійському стилі для військовослужбовців, було засновано принцом і пройде з 9 до 16 вересня — всього через день після першої річниці смерті покійної королеви. Про це пише The Mirror.

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Це буде перша спільна поява пари на публіці за останні кілька місяців.

Німецька газета Rheinische Post повідомляє, що Меган збирається вести прощальне шоу для сімей та учасників в останній день Ігор. Кажуть, що це буде "дуже емоційна" подія, і стверджується, що Гаррі виголосить заключну промову. Поки не зрозуміло, чи візьме пара з собою своїх двох дітей, Арчі та Лілібет, або вони відвідають Велику Британію, поки герцоги Сассекські перебувають у Європі.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Гаррі та Меган теж були присутні торік, але невідомо, чи буде цього року щось інше. Минулого року пара відвідала місто на офіційному заході, присвяченому запуску конкурсу. Перебуваючи там, вони зустрілися з низкою офіційних осіб і потенційних учасників, а також із друзями та родичами спортсменів.

У 2014 році Гаррі зіграв важливу роль у проведенні Ігор у Великій Британії. У ньому взяли участь 300 спортсменів із 13 країн. Він був першим у своєму роді і проходив у Лондоні. Кажуть, що поїздка на Ігри воїнів роком раніше послужила джерелом натхнення для організації Ігор.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл несподівано разом знялися в ролику для фонду.