Софія Річі запускає свою лінію одягу, натхненну її весіллям

Розкішне весілля Софії Річі та образ "спокійної розкоші" безумовно захопили Інтернет цього року.

У новому інтерв'ю Who What Wear 24-річна американська модель Софія Річі розповіла, що розробляє лінію одягу, засновану на стилі її весільного торжества.

"Естетика дуже подобається мені", — сказала журналу молодша дочка знаменитого співака Лайонела Річі. — Я переконалася, примірявши кожен зразок, що він втілює естетику, яку я ношу. Це 100% я".

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Дівчина також сказала, що вважає Жаклін Кеннеді Онассіс своєю музою моди. Крім того, Софія черпала натхнення у своєї старшої сестри, 41-річної Ніколь Річі.

"Я багато років спостерігала, як Ніколь займається дизайном для House of Harlow, і це безумовно надихало мене, — сказала вона про лінію одягу своєї сестри. — Я робила нотатки і багато чому навчилася. Нам не потрібно бути людьми, які просто називають речі своїми іменами. Ми можемо бути пристрасними і залученими".

Як зазначила Річі, вона "розробляла" лінію разом з "блискучою" жінкою Касс, додавши, що "це була та сама атмосфера", що й тоді, коли вона почала планувати свої весільні образи.

"Я запросила Касс до мене додому, і ми сиділи на моєму задньому дворі в спортивних штанях, — сказала вона в інтерв'ю. — Ми почали з речей у житті, які надихають нас. Для мене це було мистецтво і музика. Ми побудували всю цю історію, ґрунтуючись на речах, які нас надихають".

Що стосується атмосфери "тихої розкоші", Софія сказала, що насправді це не те, чого вона прагне, коли справа доходить до її вбрання.

"Тиха розкіш, цей термін звучить дуже красиво, тож я не жартую, — сказала модель. — Але [мій стиліст] Ліат Барух і я почали правильно працювати разом близько трьох з половиною років тому, і коли ми зустрілися, наше слово було "вічним".

Нагадаємо, весілля Софії Річі та Елліота Грейнджа відбулося в розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рив'єрі в суботу, 22 квітня. А наступного дня в Мережі з'явилися перші кадри з нареченою в розкішних вбраннях від Chanel, яких під час урочистості дівчина змінила цілих три.

Також Фокус писав, що серед суконь було міні, натхненне подіумним образом, змодельованим Клаудією Шиффер у 1993 році. 52-річна легенда подіуму відреагувала на свою роль у розкішному весіллі Річі, поділившись фотографією себе в оригінальній сукні разом з одним знімком з версії нареченої.