Меган Маркл засмучена тим, що Кейт Міддлтон "зійшла з рук" жорстока поведінка

У Кейт і Меган були холодні стосунки протягом багатьох років.

Меган Маркл засмучена тим, що її невістка Кейт Міддлтон досі не вибачилася за те, як поводилися з герцогинею Сассекською, коли вона була членом королівської сім'ї, який працював. Про це пише Mirror.

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Колишня американська акторка вважає, що Міддлтон і її чоловік, принц Вільям, "ніколи не несли відповідальності" за свої дії, повідомило джерело, додавши, що пара "ніколи не вибачалася і, мабуть, їм усе сходить із рук".

Джерело розповіло, що Маркл була "переконана", що люди будуть їй співчувати після виходу документального фільму Netflix про герцогів Сассекських "Гаррі і Меган".

"Цього не сталося, — заявило джерело. — Це не те, як вона уявляла, що все обернеться, але Меган знає правду і розповість будь-кому, хто буде слухати, що Кейт мала перевагу перед нею".

Постер серіалу герцогів Сассекських Фото: Netflix

У Кейт і Меган були холодні стосунки протягом багатьох років.

Герцогиня Сассекська також стверджувала, що Міддлтон була тією, хто змусив її плакати через сукні квіткарок на весіллі з Гаррі 2018 року, а не навпаки, як повідомлялося раніше. Вона розповіла про цю ситуацію в інтерв'ю з Опрою Вінфрі в березні 2021 року.

"Я кажу це не для того, щоб когось принизити, — сказала Маркл, — тому що це був дуже важкий тиждень перед весіллям, і вона була чимось засмучена, але їй це подобалося, і вона вибачилася, і вона принесла мені квіти і записку з вибаченнями".

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Вона додала: "Це змусило мене плакати, і це справді зачепило мої почуття, і я подумала в контексті всього іншого, що відбувалося в ті дні, що передували весіллю, що не має сенсу не робити те, що роблять всі інші. Конфронтації не було, і я справді думаю, що несправедливо стосовно неї вдаватися до подробиць, тому що вона вибачилася, і я пробачила їй".

Гаррі докладно розповів про це у своїх мемуарах "Запасний", стверджуючи, що Міддлтон зажадала перешити всі сукні подружок нареченої всього за чотири дні до весілля, бо вона була незадоволена тим, який вигляд сукня мала на Шарлотті.

Нагадаємо, королівська сім'я зробить усе можливе, щоб мемуари "Запасний" не повторилися.

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