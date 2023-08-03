Італійські канікули Кіану Рівза: зірка "Джона Віка" поїхав на Капрі разом із сестрою

58-річний актор чудово проводить час у відпустці, катаючись на жовтій "Веспі" і стрибаючи в море з яхти.

Кіану Рівз після прем'єри свого останнього фільму про Джона Віка, дав собі час відпочити і вирушив у відпустку на Капрі. Він був без своєї дівчини Олександри Грант, але зі своєю молодшою сестрою Кім. Про це пише Daily Mail.

Кіану Рівз і 56-річна Кім каталися на маленькій яхті біля узбережжя Капрі і насолоджувалися рожевим шампанським.

Актор продемонстрував свою підтягнуту фігуру, коли стрибав з борту в море і засмагав на носі суденця.

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До причалу він приїхав на найбільш італійському засобі пересування, на яскраво-жовтому моторолері Vespa.

Це була рідкісна публічна поява Кіану зі своєю молодшою сестрою.

Кіану, як відомо, пожертвував 70% свого гонорару за перший фільм "Матриця" на фінансування досліджень лейкемії — після того, як Кім боролася з цією хворобою протягом 10 років.

Актор, якому, як повідомляється, заплатили 10 мільйонів доларів авансом, заробив 35 мільйонів доларів за перший фільм франшизи 1999 року.

І більшу частину цих грошей він віддав на дослідження.

Кіану став основним опікуном Кім, поки вона хворіла і підтримував її весь цей час. Він продав свій будинок, щоб бути поруч до неї, а також змусив відкласти зйомки сиквелів "Матриці", щоб не залишати Кім одну. Інсайдери кажуть, що він витратив 5 мільйонів доларів на лікування Кім і на її реабілітацію.

"Знаєте, вона завжди була поруч зі мною. І я завжди буду поруч із нею", — говорив Кіану. Після він заснував благодійний фонд, щоб допомогти тим, хто бореться з раком.

У 2009 році він сказав Ladies Home Journal: "У мене є приватний фонд, який працює вже п'ять або шість років і допомагає кільком дитячим лікарням і дослідженням раку. Мені не подобається згадувати своє ім'я, говорячи про нього, я просто дозволяю фонду робити те, що він робить".

Нагадаємо, останній фільм Кіану Рівза, "Джон Вік: Розділ 4" заробив понад 300 мільйонів доларів по всьому світу з моменту свого дебюту 24 березня.

Трейлер четвертого фільму "Джон Вік"

Інший сиквел, "Костянтин 2", наразі перебуває у виробництві.

Зірка бойовиків зіграє роль надприродного екзорциста і демонолога Джона Константіна, який помирає, але залишається, щоб врятувати свою душу і не даючи демонам з пекла проникнути на землю. Костянтин також потрапить між битвою за участю архангела Гавриїла та Люцифера.

Сценарист Аківа Голдсман приписав Кіану відродження франшизи.

"Це заслуга Кіану, який нескінченно говорив: "Це персонаж, до якого я хочу повернутися". Нарешті він сказав це достатньо разів, щоб це запам'яталося", — розповів Аківа.

Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз відродив свій рок-гурт і записав новий трек.