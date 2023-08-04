Том Круз готовий дати Софії Вергарі другий шанс

У 2005 році між знаменитостями була коротка інтрижка.

61-річний американський актор Том Круз готовий дати другий шанс Софії Вергарі після її розлучення з чоловіком. Про це пише Mirror.

Круз нібито хоче спробувати побачення із Софією Вергарою після її розлучення з Джо Манганьєлло.

61-річний актор ненадовго залицявся до 51-річної акторки ще у 2005 році, незадовго до того, як він закохався в 44-річну Кеті Голмс.

"У них уже є така історія, навіть, швидше, коротка забава, ніж повноцінний роман", — повідомило джерело британському журналу Heat, як пише Mirror.

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Том Круз та Софія Вергара у 2005 році Фото: Getty Images

"Вони провели особливий час разом, погулявши на Голлівудських пагорбах і розважаючись. Тоді Софія насправді не давала сигналів про те, що хоче чогось довгострокового, тому все закінчилося абсолютно мирним шляхом, і вони залишилися друзями", – стверджував далі інсайдер.

"Тома завжди гнітило те, що він кинув Софію і вибрав Кеті", — дадало джерело.

Раніше InStyle повідомляв, що Круза і Вергару звів його друг Вілл Сміт у лютому 2005 року.

Софія Вергара та Джо Манганьєлло Фото: Instagram sofiavergara

Пара була сфотографована разом папараці лише на одному побаченні, і, як повідомляється, незабаром роман закінчився.

Згодом Том одружився з Кеті Голмс, з якою виховував спільну доньку Сурі. А Софія — з Джо Манганьєлло. Втім, у 2023 стало відомо, що Вергара та Манганьєлло розлучаються після семи років шлюбу.

Нагадаємо, Софія Вергара залишила домашнього улюбленця чоловікові.

Також Фокус писав про ймовірну причину розлучення Софії Вергари та Джо Манганьєлло.