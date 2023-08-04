Королева Летиція з чоловіком відвідали захід на Майорці (фото)

Подружжя зʼявилося на публіці в елегантних образах, що доповнювали одне одного.

Королева Летиція сяяла у стильній літній сукні під час публічного заходу на Майорці. Про це пише Daily Mail.

50-річна королева Іспанії з'явилася зі своїм чоловіком королем Філіпом, щоб вручити нагороду на Майорці.

Монарша персона одягла білу стриману сукню із синім принтом і відкритими плечима. Колишня журналістка зібрала волосся у хвіст, коли вона прибула до палацу Марівент у Пальмі. На ногах Летиції були білі босоніжки на платформі.

Тим часом 55-річний король Філіп був у темно-синьому костюмі в тонку смужку з білою сорочкою, сріблястими запонками та квітчастою краваткою, коли він і його дружина дивилися на трофей, виграний Futsal Palma в Кубку Європейської Ліги чемпіонів з мініфутболу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Королева Летиція Фото: Getty Images

Пара, яка перебуває на літніх канікулах зі своїми дочками, принцесою Леонор, 17, і Софією, 15, відпочила від сімейних обовʼязків, щоб влаштувати вечерю в палаці для місцевої влади.

Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

Королівське подружжя з'явилося на публіці без своїх спадкоємиць.

Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція підтримала тренд літа 2023 на Barbiecore.

Також Фокус писав про елегантний чорно-білий лук королеви Іспанії.