Меган Маркл — 42! Топ 5 знакових нарядів герцогині Сассекської
Стиль колишньої акторки радикально змінився відтоді, як вона стала частиною королівської сім'ї Великої Британії.
4 серпня Меган Маркл святкує свій день народження. Герцогині Сассекській виповнюється 42 роки. Вона вже сходила на романтичну вечерю зі своїм чоловіком, принцом Гаррі, вибравши оригінальну сукню в чорно-білу смужку.
До того як стати частиною королівської сім'ї Великої Британії, Меган Маркл одягалася в голлівудському стилі: легкі відкриті сукні, яскравий макіяж, блискучі босоніжки. Але після того, як вона вимовила "Так" у Каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року, її стиль радикально змінився.
І це стало зрозуміло, коли журналісти з'ясували, скільки коштувала її весільна сукня від Givenchy. Це 550 тисяч доларів і їх Меган витратила з власних грошей, за акторську кар'єру вона заробила близько 5 мільйонів доларів. До слова, саму весільну церемонію, банкет і вечірку оплатила королівська родина.
Ставши герцогинею Сассекською, Меган Маркл радикально змінила стиль, почавши одягатися найкращих дизайнерів, які створювали для неї прості, але елегантні образи. Але вона вносила в образи трохи бунтарства, так, як це трапилося з її сукнею, в якій вона вперше вийшла у світ після народження первістка, малюка Арчі. Зазвичай дами з королівської сім'ї приховували живіт після пологів, Меган же його підкреслила, продемонструвавши, що зовсім необов'язково в такі моменти мати ідеальний вигляд.
Фокус зібрав найкращі п'ять найзнаковіших вбрань Меган Маркл в її новому статусі герцогині Сассекської.
Біла сукня для виходу у світ з королевою
У червні 2018 року, майже відразу після вінчання, новоспечена герцогиня супроводжувала Її Величність на єдиний спільний публічний захід. Королева Єлизавета і Меган Маркл вирушили до Чеширу разом на потязі, а потім відкривали міст між Ранкорном і Віднесом.
Стримане біле вбрання з чорним пояском стало першим сигналом того, який тепер матиме вигляд Меган: стримано і дорого. А образ вона доповнила знаковою прикрасою: перловими сережками, які їй подарувала королева.
Блакитна сукня для прощання з Великою Британією
На початку 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про те, що незабаром складуть із себе королівські обов'язки, а 5 березня з'явилися на щорічній церемонії вручення премії The Endeavour Fund Awards. На церемонію Меган Маркл одягла блакитну сукню від бренду Victoria Beckham.
Шанувальники герцогині Сассекської вирішили, що вбрання від британки Вікторії Бекхем вона вибрала з патріотичних почуттів перед новою батьківщиною. Але потім з'ясувалося, що це було прощальне вбрання. Адже подружжя герцогів Сассекських покинуло Велику Британію і переїхало до США.
А нещодавно стало відомо, що Меган і Вікторія Бекхем посварилися. Герцоги Сассекські звинуватили подружжя Бекхемів у "зливі" інформації таблоїдам. ЗМІ пишуть, що Девід Бекхем був розлючений після напруженої телефонної розмови .
Сукня з білою аплікацією для інтерв'ю Опрі Вінфрі
Скандальне інтерв'ю, яке Меган Маркл і принц Гаррі дали Опрі Вінфрі, назавжди змінило ставлення до них інших членів королівської сім'ї і внесло розбрат між колись дружніми братами Гаррі і Вільямом. І вбрання Меган викликало не менший ажіотаж, ніж її слова.
Меган, бувши вагітною, з'явилася в чорній сукні з білою аплікацією від італійського бренду Armani за 3300 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила діамантовим браслетом принцеси Діани за 17 700 фунтів стерлінгів і кольє за 1400 фунтів стерлінгів.
Траурне вбрання для прощання з королевою
19 вересня 2022 року, на похороні королеви Єлизавети, всі пані з королівської сім'ї були в елегантному жалобному вбранні, що передбачало суворий дрес-код: чорна сукня або костюм, капелюшок з вуаллю, або без, але краще з нею, пам'ятна прикраса, що має стосунок до покійної королеви, чорні туфлі та чорні панчохи.
Меган Маркл вибрала чорну сукню з кейпом від Stella McCartney і ті самі перлинні сережки, які їй подарувала Єлизавета II.
Золота сукня для тріумфу
17 травня Меган Маркл отримувала премію Women of Vision у Нью-Йорку в "золотому образі" вартістю в недорогий автомобіль. Вартість сукні Ideal Universe від колумбійського дизайнера Джоанни Ортіс — 1850 доларів. Образ Меган доповнила модними "голими" туфлями від Tom Ford за 1350 доларів і клатчем Carolina Herrera Metropolitan Insignia за 1100 доларів.
Образ вийшов вражаючим і сліпучим. Щоправда, його після затьмарив скандал з папараці, які нібито переслідували таксі, в якому їхали Меган, її мати і принц Гаррі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які прикраси принцеси Діани тепер носять Меган Маркл і Кейт Міддлтон.