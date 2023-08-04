Меган Маркл — 42! Топ 5 знакових нарядів герцогині Сассекської

Стиль колишньої акторки радикально змінився відтоді, як вона стала частиною королівської сім'ї Великої Британії.

4 серпня Меган Маркл святкує свій день народження. Герцогині Сассекській виповнюється 42 роки. Вона вже сходила на романтичну вечерю зі своїм чоловіком, принцом Гаррі, вибравши оригінальну сукню в чорно-білу смужку.

До того як стати частиною королівської сім'ї Великої Британії, Меган Маркл одягалася в голлівудському стилі: легкі відкриті сукні, яскравий макіяж, блискучі босоніжки. Але після того, як вона вимовила "Так" у Каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року, її стиль радикально змінився.

Фото: Getty Images

Стиль Меган Маркл до знайомства з принцом Гаррі Фото: Getty Images

І це стало зрозуміло, коли журналісти з'ясували, скільки коштувала її весільна сукня від Givenchy. Це 550 тисяч доларів і їх Меган витратила з власних грошей, за акторську кар'єру вона заробила близько 5 мільйонів доларів. До слова, саму весільну церемонію, банкет і вечірку оплатила королівська родина.

Весільна сукня Меган Маркл Фото: Getty Images

Ставши герцогинею Сассекською, Меган Маркл радикально змінила стиль, почавши одягатися найкращих дизайнерів, які створювали для неї прості, але елегантні образи. Але вона вносила в образи трохи бунтарства, так, як це трапилося з її сукнею, в якій вона вперше вийшла у світ після народження первістка, малюка Арчі. Зазвичай дами з королівської сім'ї приховували живіт після пологів, Меган же його підкреслила, продемонструвавши, що зовсім необов'язково в такі моменти мати ідеальний вигляд.

Перша поява Меган Маркл після народження Арчі Фото: Getty Images

Фокус зібрав найкращі п'ять найзнаковіших вбрань Меган Маркл в її новому статусі герцогині Сассекської.

Біла сукня для виходу у світ з королевою

У червні 2018 року, майже відразу після вінчання, новоспечена герцогиня супроводжувала Її Величність на єдиний спільний публічний захід. Королева Єлизавета і Меган Маркл вирушили до Чеширу разом на потязі, а потім відкривали міст між Ранкорном і Віднесом.

Стримане вбрання для виходу у світ разом із королевою Фото: Getty Images

Стримане біле вбрання з чорним пояском стало першим сигналом того, який тепер матиме вигляд Меган: стримано і дорого. А образ вона доповнила знаковою прикрасою: перловими сережками, які їй подарувала королева.

Блакитна сукня для прощання з Великою Британією

На початку 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про те, що незабаром складуть із себе королівські обов'язки, а 5 березня з'явилися на щорічній церемонії вручення премії The Endeavour Fund Awards. На церемонію Меган Маркл одягла блакитну сукню від бренду Victoria Beckham.

Блакитна сукня для прощання з Великою Британією Фото: Getty Images

Шанувальники герцогині Сассекської вирішили, що вбрання від британки Вікторії Бекхем вона вибрала з патріотичних почуттів перед новою батьківщиною. Але потім з'ясувалося, що це було прощальне вбрання. Адже подружжя герцогів Сассекських покинуло Велику Британію і переїхало до США.

А нещодавно стало відомо, що Меган і Вікторія Бекхем посварилися. Герцоги Сассекські звинуватили подружжя Бекхемів у "зливі" інформації таблоїдам. ЗМІ пишуть, що Девід Бекхем був розлючений після напруженої телефонної розмови .

Сукня з білою аплікацією для інтерв'ю Опрі Вінфрі

Скандальне інтерв'ю, яке Меган Маркл і принц Гаррі дали Опрі Вінфрі, назавжди змінило ставлення до них інших членів королівської сім'ї і внесло розбрат між колись дружніми братами Гаррі і Вільямом. І вбрання Меган викликало не менший ажіотаж, ніж її слова.

Дороге вбрання для інтерв'ю Фото: Скриншот

Меган, бувши вагітною, з'явилася в чорній сукні з білою аплікацією від італійського бренду Armani за 3300 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила діамантовим браслетом принцеси Діани за 17 700 фунтів стерлінгів і кольє за 1400 фунтів стерлінгів.

Траурне вбрання для прощання з королевою

19 вересня 2022 року, на похороні королеви Єлизавети, всі пані з королівської сім'ї були в елегантному жалобному вбранні, що передбачало суворий дрес-код: чорна сукня або костюм, капелюшок з вуаллю, або без, але краще з нею, пам'ятна прикраса, що має стосунок до покійної королеви, чорні туфлі та чорні панчохи.

Траурний образ Фото: Getty Images

Меган Маркл вибрала чорну сукню з кейпом від Stella McCartney і ті самі перлинні сережки, які їй подарувала Єлизавета II.

Золота сукня для тріумфу

17 травня Меган Маркл отримувала премію Women of Vision у Нью-Йорку в "золотому образі" вартістю в недорогий автомобіль. Вартість сукні Ideal Universe від колумбійського дизайнера Джоанни Ортіс — 1850 доларів. Образ Меган доповнила модними "голими" туфлями від Tom Ford за 1350 доларів і клатчем Carolina Herrera Metropolitan Insignia за 1100 доларів.

Золота сукня для тріумфу Фото: Getty Images

Образ вийшов вражаючим і сліпучим. Щоправда, його після затьмарив скандал з папараці, які нібито переслідували таксі, в якому їхали Меган, її мати і принц Гаррі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які прикраси принцеси Діани тепер носять Меган Маркл і Кейт Міддлтон.