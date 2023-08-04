Ніколь Кідман помітили з доньками, що підросли (фото)

Знаменитість продемонструвала стильний образ у темних тонах.

54-річну австралійську акторку Ніколь Кідман помітили з двома доньками від Кіта Урбана на публіці. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану "зловили", коли вона була в аеропорту Сіднея, щоб встигнути на рейс додому в США.

Кідман потрапила в обʼєктиви папараці в чорній кепці та сонцезахисних окулярах, коли проводила своїх дочок Сандей і Фейт через термінал.

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Акторка була у стильному чорному ансамблі, який вона завершила шарфом на шиї та годинником.

Сандей, яка нещодавно відсвяткувала своє 15-річчя, була одягнена в сіре худі та чорні штани.

Тим часом 12-річна Фейт вибрала фіолетову кофтину з довгими рукавами, яку вона поєднала з парою білих штанів і кросівок.

Як відомо, за день до цього Кіт Урбан також був помічений у цьому аеропорту, проте окремо від родини.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Зіркова пара уклала шлюб у 2006 році. До цього акторка була одружена з Томом Крузом, з яким вони виховували двох всиновлених дітей — Ізабеллу та Коннора.

Нагадаємо, Ніколь Кідман розповіла про своїх спадкоємиць від Кіта Урбана.

Також Фокус писав про відповідь Ніколь Кідман на критику її зйомки для Vanity Fair.