Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін прибули на зйомки свого реаліті (фото)

Лише 10 місяців тому одна з найміцніших пар Голлівуду передумала розлучатися, а тепер вони зайняті зйомками сімейного реаліті-шоу.

77-річний американський актор італійського походження Сильвестр Сталлоне і його дружина, 54-річна Дженніфер Флавін, були помічені під час зйомок реаліті-шоу "Сім'я Сталлоне" в Калабасасі, попри триваючий страйк SAG-AFTRA. Про це пише Daily Mail.

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Незважаючи на те, що робота в кіно- і телеіндустрії застопорилася, а дати виходу багатьох фільмів переносяться через затримки, зірка "Рембо" наполягає на зйомках свого сімейного шоу. Актор тримався за руки зі своєю дружиною, коли вони йшли вулицею.

Сталлоне одягнув сіру сорочку з чорними штанами і відповідними чорними туфлями. Тим часом його стильна дружина мала як завжди шикарний вигляд у кремово-білій сукні, яку вона поєднувала з чорними туфлями на підборах з ремінцями і чорним клатчем. Вона доповнила образ срібним намистом і відповідними сережками.

У серпні минулого року пара шокувала громадськість, коли оголосила, що планує розлучитися. Через кілька тижнів після цієї новини вони вирішили дати своєму шлюбу ще один шанс і владнали свої проблеми. Вони зустрілися у своєму будинку і після довгої розмови забрали заяву до суду.

У пари є доньки Сікстін (24 роки), Софі Роуз (26 років) і Скарлет Роуз (20 років), які разом із батьками знімаються в реаліті-шоу "Сім'я Сталлоне".

Рішення Сталлоне про зйомки реаліті-шоу було ухвалене після того, як голлівудські актори оголосили страйк на початку минулого місяця, коли переговори зі студіями перервалися, оскільки вони приєдналися до кіно- і телесценаристів, які з травня стояли на пікетах, що погіршило зрив безлічі шоу і фільмів. Уперше за чотири десятиліття SAG-AFTRA і WGA оголосили страйк, вимагаючи підвищення залишкових доходів, поліпшення умов праці та захисту від штучного інтелекту, який, як побоюються, може замінити акторів і письменників.

Нагадаємо, страйк у Голлівуді зірвав 75-ту церемонію "Еммі".

Також Фокус писав, що Сильвестр Сталлоне влаштував романтичну відпустку на Сардинії.