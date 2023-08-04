Рікі Мартін порушив мовчання про своє розлучення

Музикант та художник Джван Йосеф були одружені близько шести років.

51-річний пуерториканський співак Рікі Мартін висловився про своє розлучення з Джваном Йосефом, заявивши, що рішення розірвати їхній шлюб не було "нещодавнім". Про це пише Hola!.

Хітмейкер у липні 2023 оголосив, що вони з 38-річним Йосефом розійшлися після шести років шлюбу.

"Коли громадськість дізналася, ми вже пройшли через процес скорботи", — сказав Мартін.

"Ми з Джваном завжди будемо сім’єю", – поділився він. "У нас двоє дітей, яких ми збираємося виховувати разом, і це не нещодавнє рішення. Ми давно планували цю ситуацію, вона передпандемічна".

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Рікі Мартін з чоловіком Фото: Ricky Martin/Instagram

"Ми дивимося одне одному в очі і посміхаємося, ми обіймаємо одне одного, і ми проходимо через злети і падіння, ми плачемо разом і ми разом сміємося", — сказав він, додавши, що пара наразі в хороших стосунках.

"Це було сім чи вісім років [з Джваном]. Я хочу гарно провести час, я хочу насолоджуватися життям… Давайте спокійно, але так, я бачу себе в інших стосунках", – продовжив музикант.

Раніше Мартін назвав причиною розлучення "непереборні розбіжності" і тепер домагається спільної опіки над дітьми пари — донька Люсія, 4 роки, і син Ренн, 3 роки.

Рікі Мартін з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Рікі Мартін оголосив про розлучення з Джваном Йосефом після шести років шлюбу.

Також Фокус писав про судову справу племінника Рікі Мартіна проти співака.