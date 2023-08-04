Ірина Шейк і Нілам Гілл сходили на чорно-білу вечірку Ріккардо Тіші

Свій 49-й день народження дизайнер відсвяткував з розмахом, запросивши гостей до оперного театру в Неаполі.

Дизайнер Ріккардо Тіші серйозно ставиться до святкування свого дня народження, і цей рік не став винятком: сім'я і близькі друзі дизайнера зібралися в Неаполі на вражаючий званий обід, організований в оперному театрі (Teatro Bellini di Napoli) в самому центрі міста. Про це пише Vogue.

Довгі столи були зібрані у формі хреста, накриті білосніжними скатертинами і прикрашені свічниками з гронами свічок. Для Ріккардо, якому виповнилося 49 років, приготували триярусний торт кольору слонової кістки.

Дрес-код урочистості був монохромним, і колишня зірка обкладинки британського Vogue Ірина Шейк, близька подруга дизайнерки, мала вигляд модної нареченої в сукні кольору слонової кістки від Вів'єн Вествуд з топом-корсетом з відкритими плечима, який підкреслював її талію.

"Ти не тільки приносиш людям найкраще, ти також вмієш їх об'єднувати. Ти унікальна людина, яка завжди справляється з усім з витонченістю — ти людина, якою я справді захоплююся", — сказала Ірина про свого близького друга Ріккардо в пості в Instagram, присвяченому його дню народження.

Ірина Шейк на дні народженні Ріккардо Тіші

Сам новонароджений вибрав для себе чорний, зшитий на замовлення костюм із шортами та сорочкою з короткими рукавами. Образ він доповнив чорними лоферами і шкарпетками.

День народження Ріккардо Тіші

Гості, серед яких були найвпливовіші у світі моди персони, були помічені Стелла Максвелл, Джоан Максвелл, а також головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул і Вітторія Черетті. Загалом на свято Тіші було запрошено 90 його друзів і родичів.

Також серед гостей був Леонардо ДіКапріо, але на загальні фото він не потрапив.

На вечірці Ріккардо Тіші була і відома британська модель Нілам Гілл, яка, як підозрюють таблоїди, зустрічається з Лео. Сама модель уже спростувала ці чутки, заявивши, що вона зустрічається з його близьким другом.

Але нещодавно Леонардо і Нілам разом відпочивали на яхті біля італійського узбережжя.