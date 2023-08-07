Раян Гослінг був помічений на пляжній прогулянці з дружиною і дітьми (фото)

Раян Гослінг і Єва Мендес зустрічаються понад 10 років, проте про узаконення стосунків зіркової пари офіційно не було відомо аж до 2022 року.

42-річний канадський актор Раян Гослінг був помічений на сімейній пляжній прогулянці в Санта-Барбарі. Разом із ним була його кохана, 49-річна американська акторка Єва Мендес, і двоє доньок — Есмеральда та Амада. Про це пише Daily Mail.

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До них також приєдналася літня жінка з ходунками, яка виявилася матір'ю Єви, Євою Перес Суарес. Гослінг вибрав невимушений образ для пляжного дня, одягнувши червону футболку, картату сорочку і білу бейсболку та сині джинси. Тим часом Мендес була одягнена в яскраву помаранчеву сукню.

Нагадаємо, Єва Мендес і Раян Гослінг разом понад 10 років. Вони виховують двох спільних доньок — Амаду та Есмеральду. Утім, довгий час знаменитості не поспішали одружуватися. Лише восени 2022 року стало відомо, що вони узаконили стосунки, проте офіційно про це не говорили. Нещодавно Раян Гослінг розповів, як Єва Мендес змінила його ставлення до питання сім'ї.

Також Фокус писав про причину, чому Єва Мендес і Раян Гослінг не виходять разом на червоні доріжки.