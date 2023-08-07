Принц Гаррі та Меган Маркл планують зняти фільм: про що він буде

Співпраця королівського подружжя та Netflix продовжується.

Принц Гаррі та Меган Маркл планують зняти фільм для Netflix. Про це пише The Sun.

Герцоги Сассекські викупили права на зйомку книги-бестселера після розриву їхньої угоди зі Spotify. Новий проєкт подружжя знаменує собою зміну напрямку від їхніх особистих документальних фільмів до художнього виробництва.

Експерти підрахували, що роман "Зустрінь мене на озері" колишньої журналістки, яка стала письменницею, Карлі Форчун, міг коштувати до 3 мільйонів фунтів.

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Це "історія кохання" про пару, яка зустрічається у віці 30 років, з натяками на реальні стосунки королівського подружжя.

У романі, який розійшовся колосальним тиражем у 37 000 примірників лише за перший тиждень після виходу в травні 2023, йдеться про такі теми, як дитяча травма через втрату батька в автокатастрофі, психічне здоров’я та післяпологова депресія.

У картині також є "парні сцени сексу" та "вживання наркотиків". Дія відбувається поблизу Торонто в Канаді, де колишня акторка жила, коли почала зустрічатися з принцом.

Меган Маркл та принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Купівля прав на книгу стала першою великою угодою, яку уклала пара після втрати контракту зі Spotify на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів.

Це також перший випадок, коли Archewell Productions заплатила за те, щоб перетворити роман на вигадану драму в рамках угоди з Netflix, яка, як повідомляється, становить 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, королівська родина проігнорувала день народження дружини принца Гаррі.

Також Фокус писав про повернення Меган Маркл в Instagram.