Каньє Вест вивів дружину в люди в прозорому комбінезоні без білизни

Громадяни консервативної католицької Італії обурені образами Бьянкі, вважаючи, що такий одяг ображає їхню країну.

Американський репер Каньє Вест разом зі своєю 28-річною дружиною Б'янкою Цензорі вирушив на відпочинок до Італії, і буквально за кілька днів пара наробила галасу в консервативній країні, оскільки кохана музиканта, відома своїми епатажними образами, перевершила саму себе, пише The Sun.

Так, на прогулянці в Тоскані Каньє був одягнений у чорну куртку без сорочки і відповідні штани. Образ завершували чорна сумка через плече. А ось його дружина мала значно відвертіший вигляд. Вона одягла прозорий комбінезон кремового кольору, під яким не було бюстгальтера, тому всі охочі могли роздивитися голі груди дівчини. Б'янка також одягла капронові колготки, білі туфлі на підборах, а на голові в неї красувався убір, схожий на панчохи, зав'язані, як бандана.

Іншим разом вона з'явилася на вулиці в бікіні, яке ледь приховувало соски на її великих грудях, і чорних легінсах, залишивши взуття вдома.

Під час візиту до Флоренції Б'янка була помічена в ресторані з Каньє в прозорому сітчастому топі, що відкривав її оголені груди, у поєднанні з максі-спідницею із заниженою талією і босоніж.

Подібні модні виходи австралійки чимало обурили італійців, пише Daily Mail. Вони розкритикували дружину Веста, заявивши, що своїм одягом вона демонструє "крайню неповагу" до їхньої країни, з'являючись на вулиці "практично голою".

У соцмережах італійці назвали одяг Цензорі "вульгарним" і "безкласовим".

"Нам не потрібне це сміття в Італії", "Плануючи поїздку в Італію, я кілька разів читав, що італійці дуже модні і досить консервативні у виборі одягу. Цікаво, що вони думають про цього ексгібіціоніста?", "Класичних італійців це точно не вразить. Який повний безлад!", "Італійці будуть в шоці", "Це сексуально вдома між дорослими, але погано на публіці", "Хтось забув сказати колишньому "преподобному" Каньє, що вони живуть у консервативній католицькій країні, а не в Майамі чи Нью-Йорку...", "Абсолютно нешанобливе і жахливе вбрання. Мене не хвилює, що він її одягає, вона не повинна цього допускати. Я думав, що Італія — одна з багатьох європейських країн, у яких вас можуть притягнути до відповідальності за те, що ви не носите відповідний одяг", "Надзвичайно нешанобливо по відношенню до інших людей виходити на вулицю практично голим", — пишуть у соцмережах як самі італійці, так і користувачі з інших країн.

Каньє і Б'янка одружилися на приватній церемонії в Беверлі-Гіллз у січні цього року, приблизно через два місяці після розлучення репера з Кім Кардаш'ян. Пара довгий час приховувала свій роман.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест відреагував на нові стосунки своєї колишньої дружини.