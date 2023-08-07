Гайді Клум показала фото у квітковому купальнику з відпустки в Італії

50-річна супермодель зараз проводить час разом зі своїм чоловіком, Томом Каулітцем.

50-річна Гайді Клум продемонструвала свою приголомшливу фігуру у відвертому купальнику з квітковим принтом в Instagram, насолоджуючись своїм розкішним відпочинком в Італії. Про це пише Daily Mail.

Зараз Гайді та її чоловік Том Каулітц відпочивають на Капрі. І супермодель часто тішить своїх шанувальників яскравими знімками.

Хайді Клум

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Цього разу вона позувала з двома тарілками з фруктами і для знімків вибрала купальник з квітковим принтом оригінального фасону від Magda Butrym за 295 фунтів стерлінгів.

Вона завершила свій образ стильними коричневими сонцезахисними окулярами.

Хайді Клум

Гайді, яка нещодавно відсвяткувала свою четверту річницю весілля з 33-річним гітаристом Tokio Hotel, засмагає на мальовничому острові біля узбережжя Італії.

Острів Капрі для Тома і Гайді має особливе значення, саме тут, 3 серпня 2019 року, вони одружилися на борту яхти "Крістіна О", яка раніше належала грецькому мільярдеру Арістотелю Онассісу.

Гайді Клум і Том Каулітц

Тож Гайді і Том відзначили річницю, сходивши на побачення. І опублікували романтичне відео.

А після супермодель влаштувала справжній модний показ, змінюючи купальники щодня.

Вона вже позувала в крихітному бікіні від MC2 Saint Barth і сукнях від Jean Paul Gaultier.

Нагадаємо, на початку липня Гайді Клум позувала на Сардинії.

А кілька днів тому Клум відвідала концерт гурту Tokio Hotel, де її 33-річний чоловік Том Каулітц грає на гітарі, а його брат Білл — фронтмен колективу.