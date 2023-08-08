Знаменитість та її фітнес-тренерка почали займатися відновленням Кім.

42-річна американська теледіва Кім Кардашʼян отримала серйозну травму. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Засновниця SKIMS поділилася, що нещодавно мала проблеми зі здоров’ям.

"Я зламала плече і розірвала сухожилля, тож кілька тижнів не ходила у спортзал, але повернулася!" — розповіла багатодітна мама.

Кардашʼян не з’явилася на відео, яке опублікувала, але вона продемонструвала свою тренерку Меліссу Алькантару. Кім зазначила, що в Алькантари одного разу трапилося те саме з її плечем, і що вони готуються розпочати процедуру відновлення.

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"У мене повний холодильник, друзі. І я думаю, що мені знадобиться це, щоб почати моє тренування", – сказала знаменитість, а на задньому плані звучала "Let Me Blow Ya Mind".

Кардашʼян і Алькантара працювали разом кілька років, щоб досягти бажаних результатів акторки "Американської історії жахів".

Тренерка Кім Кардашʼян Фото: Instagram/Kim Kardashian

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