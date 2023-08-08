"Попелюшка" у світі великих автоперегонів. Чому варто подивитися фільм "Гран Туризмо"

На екрани виходить масштабна кіноадаптація гри "Гран Туризмо". В основу сюжету лягла біографія геймера, який став професійним автогонщиком.

В Україні стартує показ спортивної драми "Гран Туризмо", і можна з упевненістю сказати, що це — одна з найкращих кіноподій за 2023 рік. Фокус побував на допрем'єрному показі та ділиться враженнями.

Трейлер фільму "Гран Туризмо"

Про що фільм "Гран Туризмо"

Насамперед варто зазначити, що ця спортивна драма заснована на реальних подіях. Фільм являє собою біографічний екшн, який філігранно переплітається з драмою і мелодрамою, і оповідає про відеогеймера, якого за підсумком численних змагань з іншими геймерами найняли для змагань з професійними пілотами гоночних автомобілів.

Взагалі, багато що з побаченого могло б зійти за сценарну вигадку, якби історія Дженна Марденборо (у фільмі героя звуть Янн Марденборо) не була абсолютно реальною.

Кадр із фільму "Гран Туризмо"

Режисером фільму виступив Ніл Бломкамп, а сценарій написали Джейсон Голл і Зак Бейлін. Картина "Гран Туризмо" (дія якої відбувається в Європі та Азії) названа на честь популярної серії відеоігор Sony "Gran Turismo" — відеосимулятора присутності на перегоновому треку, в якому гравці можуть імітувати себе перегонниками.

Головний герой фільму — британець на ім'я Янн Марденборо (Арчі Мадекве), прототип Дженн Марденборо — дока і справжній фанат ігор Gran Turismo в Уельсі. Його життя круто змінюється, коли його наймають для роботи професійним автогонщиком від концерну Nissan — пілотом боліда на найпрестижніших автоперегонах світу.

Кадр із фільму "Гран Туризмо"

Фільм описує шлях Янна, у кар'єрі якого як професійного автогонщика було багато невдач, проблем, депресій, скептиків і прихильників. Двоє чоловіків, які зробили максимальний внесок у перегонову кар'єру Дженна, — це оптимістичний ідейний натхненник GT Academy для Nissan Денні Мур (Орландо Блум) і перегоновий тренер-інженер Джек Солтер (Девід Гарбор), колишній автогонщик. Два наставники головного героя регулярно отримують багато критики на адресу співпраці з Дженном та іншими відеогеймерами, яких наймають для участі в професійних перегонах. Джек — це вигаданий персонаж, вигаданий для кіноадаптації "Гран Туризмо", а ось прототипом Денні є реальний засновник GT Academy Даррен Кокс.

На самому початку фільму Денні приїжджає в Токіо в штаб-квартиру Nissan, де він переконує скептично налаштованого члена правління концерну в тому, що найкращі у світі гравці у відеоігри Gran Turismo також можуть бути чудовими автогонщиками. Ідея Денні полягає в тому, щоб Nissan спонсорувала переможця всесвітнього конкурсу, в якому найкращі гравці Gran Turismo у світі тренуватимуться в Gran Turismo Academy. З цих стажерів тільки одного оберуть для участі в професійних перегонах за спонсорства Nissan.

Отримавши згоду від Nissan, Денні їде до Лондона, де зустрічається з Джеком, механіком, який працює на професійній гоночній трасі, і наймає його на посаду головного тренера і головного інженера в GT Academy. Вибір Денні припав на Джека, тому що у нього є навички: він був багатообіцяючим професійним гонщиком близько 20 років тому, поки не пішов після трагічної гонки на трасі Ле-Мана.

З іншого боку глядача знайомлять з Янном — хлопцем, якому трохи за 20. Він кинув коледж і влаштувався на роботу в магазин жіночих аксесуарів. Іноді Янн допомагає батькові Стіву працювати на будівельних проєктах. Стів знає, що Янн хотів стати гонщиком з раннього дитинства, але він сумнівається, що ця мрія сина колись здійсниться.

Кадр із фільму "Гран Туризмо"

Натомість мати Янна — Леслі Марденборо (Джері Голівелл — Джінджер Спайс із гурту Spice Girls) повністю підтримує всі устремління сина. Янн живе зі своїми батьками та молодшим братом Джанна Кобі Марденборо (Деніел Пуч). Стів регулярно свариться зі старшим сином, змушуючи його повернутися в коледж. "У перегонів немає майбутнього", — твердо каже він.

Надалі долі Денні, Джека і Янна переплітаються, і з амбітного маркетингового проєкту Nissan народжується казка про Попелюшку, в якій хлопець із сім'ї робітничого класу у Великій Британії за один сезон стає справжньою сенсацією і одним із найвпізнаваніших автогонщиків у світі.

Чи варто дивитися фільм "Гран Туризмо"?

Однозначне — так!

Чудовий акторський склад, потужний екшн і чудово зіграний сюжет створюють неймовірне напруження емоцій, яке не відпускає глядача до самої останньої хвилини фільму. Адже далеко не кожен фільм за підсумком супроводжуються оплесками глядачів протягом декількох хвилин!

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