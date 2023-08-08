Кріссі Тейген показала фігуру в купальнику (фото)

Нині телезірка разом із чоловіком і дітьми відпочиває в Мексиці.

37-річна американська модель і телеведуча Кріссі Тейген була помічена папараці в купальнику. Вона та її чоловік, 44-річний американський співак Джон Ледженд, вирушили на сімейний відпочинок у Пуерто-Валларта, Мексика. Про це повідомляє Daily Mail.

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Мати трьох рідних дітей і одну дитину, яку парі народила сурогатна мати, продемонструвала струнку фігуру в чорному цілісному купальнику.

Колишня модель з обкладинки Sports Illustrated Swimsuit доповнила свій образ срібним ланцюжком з підвіскою-ланцюжком. У телезірки був яскраво-помаранчевий манікюр, а волосся зібране в низький недбалий пучок. Її чоловік був у білій футболці та помаранчевих шортах.

Нагадаємо, місяць тому Кріссі Тейген і Джон Ледженд показали перші фото своєї четвертої дитини, народженої сурогатною матір'ю, лише через п'ять місяців після народження доньки Есті. За два роки до народження третього малюка модель втратила дитину на 20-му тижні вагітності. Джон Ледженд і його кохана навіть назвали майбутнього спадкоємця Джеком, проте через проблеми з вагітністю довелося зробити аборт, щоб врятувати Кріссі.

Також у зоряної пари вже є семирічна донька Луна і чотирирічний син Майлз.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд із дітьми Фото: Instagram chrissyteigen

Раніше Фокус писав про підтримку України Джоном Леджендом на початку повномасштабного вторгнення.