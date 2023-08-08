Вийшов трейлер другого сезону мультсеріалу "Я є Грут"

Озвучив Грута Він Дизель, і в новому сезоні глядачі побачать ще більше пригод "гілочки, що створює проблеми".

Компанія Disney представила офіційний трейлер другого сезону серіалу "Я є Грут", прем'єра якого відбудеться на Disney+ вже 6 вересня, у Національний день посадки лісу. Цього разу Малюк Грут досліджує всесвіт і не тільки на борту космічних кораблів Вартових Галактики, стикаючись віч-на-віч — або ніс до носа — з новими яскравими істотами і навколишнім середовищем.

Перший сезон був запущений минулого року з п'ятьма епізодами й отримав позитивні оцінки критиків і глядачів. Стільки ж епізодів увійде і до другого. Маленького Грута озвучить Він Дізель, а Бредлі Купер подарує свій голос Ракеті.

Сценаристом і режисером усіх п'яти епізодів знову виступила Керстен Лепоре, яка працювала над мультсеріалом "Час пригод" і "Марселем, мушлею в черевиках".

В одній з історій тут зупиняється космічний корабель із вантажівкою з морозивом, в іншій розповідається, як у Грута є ніс, у третій показано, як він будує робота-вбивцю у вигляді сніговика.

"Я є Грут" — це серіал-антологія, заснований на персонажі коміксів Marvel Груті, створений натхненником Marvel Стеном Лі разом із Ларрі Лібером і Джеком Кірбі. Перший сезон вважається частиною четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel, а другий сезон включений у п'яту фазу.

"На нього так весело дивитися. Для нього було так весело писати. Усе, що нам потрібно було зробити, це просто придумати ці справді звичайні дитячі сценарії, а потім, щойно ви додаєте до них Грута, вони раптово стають набагато цікавішими, смішнішими й нескінченно веселішими. Я дуже рада за глядачів, які, як я знаю, вже відчувають слабкість до Малюка Грута. Я дуже рада, що вони дізнаються більше про цього персонажа через ці короткометражки", — заявила Лепоре.

Раніше Фокус писав, що в травні вийшла заключна частина трилогії "Вартові Галактики". Вона завершила космічну трилогію режисера Джеймса Ганна і зібрала в прокаті понад 800 млн доларів.