Колишня дружина Кевіна Костнера нарешті покинула його маєток

Крістін Баумгартнер переїхала в будинок у Санта-Барбарі, оренда якого коштує 35 тисяч доларів на місяць.

Кевін Костнер домігся свого, його колишня дружина Крістін Баумгартнер покинула сімейний будинок за 145 мільйонів доларів, а також будинок для прислуги, коли її виселили минулого тижня. Тепер вона знімає будинок у Санта-Барбарі. Про це пише Daily Mail.

Костнер і його адвокати через суд наказали їй звільнити власність минулого місяця. Але Крістін чинила опір до останнього, зазначаючи, що знайти відповідне житло не так просто.

Але тепер вона зняла будинок у Санта-Барбарі за 10 миль від її колишнього житла за 35 тисяч доларів на місяць.

Крістін Баумгартнер подала на розлучення з актором "Єллоустона" в травні після 18 років шлюбу і трьох дітей.

У новому будинку Крістін чотири спальні і чотири ванні кімнати, а також такі зручності, як басейн, місце для багаття і майданчик для барбекю. Розкішний будинок оточений зеленими чагарниками і розташований у престижному каліфорнійському районі.

Після її переїзду 28 липня з основного будинку інсайдер повідомив, що мати трьох дітей зупинилася "в будинку меншого розміру" на території маєтку. У будиночку раніше жила прислуга.

Але Кевін Костнер вимагав, щоб вона звільнила територію. Тож жінці довелося спішно шукати нове житло. Вона знайшла житло поруч зі своїм колишнім будинком, щоб бути поруч із трьома своїми дітьми від Костнера: 16-річним Кейденом, 14-річним Гейс і 13-річною Грейс, які "повернуться до школи восени зі своїми друзями" в найближчі місяці.

Баумгартнер, дизайнер сумок, "намагається зберегти все якомога нормальнішим" у неспокійний час для сім'ї, повідомило джерело.

Крістін Баумгартнер і Кевін Костнер Фото: Getty Images

Баумгартнер, який подав на розлучення із зіркою "Єллоустона" в травні, скаржилася на те, що щосили намагається знайти відповідне житло в цьому районі.

З моменту початку розгляду розлучення було далеко не мирним: Костнер стверджував, що його колишня відмовилася покинути особняк, попри те, що він дав їй 1,45 мільйона доларів на нове місце проживання. Крістін заявляла, що актор намагався зробити її та їхніх дітей "бездомними".

А після актор суворо контролював те, що вона забирає з їхнього колишнього спільного будинку.

Драма повертається на кілька тижнів назад, коли Костнер попросив її вийти з дому, тоді основна увага була приділена тому, що вона планувала взяти з собою, коли піде.

"Він хоче її принизити. Справа не в будинку, а в тому, щоб перетворити життя Христини на справжнє пекло через розлучення", — розповів близький друг Христини.

Згідно з повідомленням ET, Баумгартнер поділилася новими юридичними документами, в яких вона буде показувати фотографії у форматі PDF адвокатам Кевіна того, що вона планує забрати з особняка чоловіка.

Минулого місяця суддя постановив, що вона повинна порадитися з Кевіном, перш ніж забрати будь-яке майно з маєтку. Їй заборонили брати з собою предмети мистецтва, меблі, меблі або побутову техніку без його явної згоди.

Це сталося після того, як він звинуватив її в пограбуванні будинку, в якому вони раніше жили.

Через свого адвоката зірка "Охоронця" звинуватив свою колишню дружину в тому, що вона забрала його речі "без його відома або згоди".

Баумгартнер раніше писала в судових документах, що вона не наважувалася покинути свій дім, не маючи плану і фінансування, хоча б заради своїх дітей, яких вона не хоче змушувати переїжджати кілька разів.

Вона стверджувала, що Кевін Костнер хоче, щоб вона орендувала будинок без фінансового плану. "Однак мені потрібно думати про наших трьох дітей. Взяти на себе оренду, яку я не можу собі дозволити, суперечить їхнім інтересам, особливо тому, що це в кінцевому підсумку призведе до численних переїздів. Моєю метою було і залишається підтримувати якомога більшу стабільність для наших дітей, що включає в себе наявність належних ресурсів і плану", — заявила Крістін.

Адвокати Кевіна Костнера звинуватили Крістін Баумгартнер у тому, що вона купила дорогий автомобіль перед тим, як подати на розлучення, також вони стверджують, що вона все спланувала заздалегідь.

Нагадаємо, поки його дружина переїжджала і перевозила речі, Кевін Костнер поїхав із дітьми до Аспена, де в нього є ще один будинок.