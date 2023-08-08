Ріта Ора в напівпрозорому комбінезоні виступила на фестивалі Stars In Town

Знаменитість вміє підібрати вбрання так, щоб вся увага була прикута до неї.

32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала струнку фігуру в обтислому вбранні. Знаменитість обрала розкішний образ, щоб виступити на фестивалі Stars In Town у Цюріху, Швейцарія. Про це пише Daily Mail.

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Співачка вийшла на сцену в укороченому напівпрозорому комбінезоні. Обтисле вбрання було прикрашене чорним квітковим візерунком, високим коміром і вирізом на грудях. Ансамбль дружина Тайки Вайтіті доповнила бежевим кожушком, шкіряною баскою, синіми ботильйонами, а з аксесуарів вона вибрала безліч срібних кілець і чорні сонцезахисні окуляри. Своє волосся зірка залишила розпущеним і зробила вечірній макіяж.

Ріта виконала пісні зі свого нового альбому "You And I", першого за п'ять років, який вийшов 14 липня.

Нагадаємо, через рік після весілля з'явилися перші фото з таємного торжества Ріти Ори і Тайки Вайтіті.

Також Фокус писав, що раніше Ріта Ора знялася для журналу "Татлер" і розповіла про музику, почуття до Вайтіті і свою музику.