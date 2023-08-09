Ребел Вілсон розповіла, чи планує вона ще дітей

Зірка екрану хоче подарувати своїй доньці брата або сестру.

43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон, у якої вже є донька Ройс, розповіла про те, що вони з нареченою Рамоною Агрумою планують завести ще одну дитину. Про це пише PageSix.

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Зірка "Ідеального голосу" зізналася, що розширення її сім'ї може бути "неможливим", зазначивши: "Мені потрібно зробити ЕКЗ. Як вийде. Ройс таке диво. І якщо вона моя єдина дитина, то це приголомшливо".

Ребел Вілсон із донькою Фото: Instagram @rebelwilson

Вілсон представила офіційно свою дівчинку, народжену за допомогою сурогатної матері, у листопаді 2022 року.

"Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво!" — написала новоспечена мама в той час. — Я готова дати маленькій Ройс усю любов, яку тільки можна уявити".

Вона також подякувала своїй "чудовій сурогатній матері" за те, що вона доставила "найкращий подарунок" з такою "витонченістю і турботою".

Нагадаємо, раніше Ребел показала, як вибирала з Рамоною Агрумою обручки. Пара заручилася в Діснейленді на початку цього року.

Також Фокус писав, що родині обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.