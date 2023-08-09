7 ранкових звичок, які допоможуть схуднути та наростити м'язи

У процесі схуднення та нарощування м'язової маси головну роль відіграє харчування, фізична активність і спосіб життя загалом, але те, як ви починаєте свій день, не менш важливо.

Процес нарощування м'язової маси та позбавлення від жиру вимагає самовідданості, дисципліни та чіткого режиму. У той час як збалансованому харчуванню і тренуванням приділяють весь спектр уваги, важливість ранкових звичок часто недооцінюють. Про це пише Onlymyhealth.

"Процес росту м'язів і втрати жиру являє собою складну взаємодію чинників харчування, фізичних вправ і способу життя", — каже сертифікований тренер з фітнесу Ішаан Арора. Він додав, що ранкові звички відіграють життєво важливу роль у цьому рівнянні.

"Під час сну у вашому організмі відбуваються різноманітні репаративні процеси, значна частина відновлення та росту м'язів. Після пробудження тіло перебуває в стані підвищеної чутливості до поживних речовин та гормонів, які допомагають у відновленні м'язів і жировому обміні", — пояснив він. Саме тому здорові ранкові звички можуть допомогти вам збільшити м'язову масу й спалити жир.

Пийте воду відразу після пробудження

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Почніть свій ранок зі склянки води. Дослідження, проведені в Університеті штату Юта, показали, що люди, які споживали 8-12 склянок води на день, демонстрували підвищену швидкість спалювання калорій порівняно з тими, хто споживали менше ніж 4-6 склянок води.

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Ще одна серія досліджень, задокументованих у Журналі клінічної ендокринології та метаболізму, показала, що споживання 500 мілілітрів води швидко запускає термогенез, фазу метаболізму, пов'язану зі спалюванням калорій. Цей ефект спостерігався не тільки у чоловіків та жінок з нормальною вагою, а й у людей з надмірною вагою або ожирінням.

Приготуйте поживний сніданок

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Арора запропонував віддавати перевагу збалансованому сніданку, багатому на білок, корисні жири і складні вуглеводи. Він каже, що білок необхідний для відновлення й росту м'язів, а складні вуглеводи забезпечують постійну енергію. Також він запропонував включати до свого сніданку такі продукти, як яйця, грецький йогурт, цільнозернову вівсянку та фрукти.

Зробіть вправи на розтяжку

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"Займайтеся легкими вправами на розтяжку, щоб розбудити м'язи й поліпшити кровотік. Це сприяє гнучкості, знижує ризик травм і готує ваше тіло до інтенсивніших тренувань наприкінці дня", — каже Арора.

Виділіть час на кардіо

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"Включення легких кардіо вправ вранці, таких як швидка ходьба або їзда на велосипеді, може дати поштовх вашому метаболізму і допомогти спалити накопичений жир. Однак уникайте надмірних кардіо навантажень, оскільки це може призвести до руйнування м'язів", — сказав експерт.

Практикуйте усвідомлене дихання або медитацію

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"Стрес може перешкоджати зростанню м'язів та втраті жиру за рахунок збільшення вироблення кортизолу, гормону стресу, який сприяє накопиченню жиру. Витратьте кілька хвилин на практику глибокого дихання або медитацію, щоб зменшити стрес й задати позитивний тон на весь день", — каже Арора.

Висипайтеся

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"Хоча саме по собі це не є ранковою звичкою, забезпечення достатнього і спокійного сну має першорядне значення для росту м'язів та втрати жиру. Добре відпочиле тіло більш сприйнятливе до вправ і споживання поживних речовин", — зазначає експерт.

Контролюйте споживання кофеїну

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"Якщо вам подобається ранкова чашка кави, обирайте помірну кількість. Кофеїн може підвищити ефективність тренувань та обмін речовин, але надмірне його споживання може призвести до нервозності й порушення режиму сну", — додав він.

Не слід недооцінювати значення ранкових звичок, оскільки вони закладають основу для продуктивного дня!

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.