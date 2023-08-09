Сандра Буллок і Браян Рендалл обмінялися клятвами 6 років тому (відео)

Актриса і фотограф ніколи не були одружені.

Стало відомо, що 59-річна американська акторка Сандра Буллок і професійний фотограф Браян Рендалл обмінялися клятвами на пляжі на Багамах на інтимній церемонії, свідками якої стали друзі та сім'я в грудні 2017 року. Про це повідомляє Daily Mail.

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На ексклюзивному відео пара танцює всю ніч безперервно після церемонії, яка не була юридично закріпленою і для якої не запрошували уповноважену особу, але натомість Буллок назвала Рендалла "коханням всього мого життя", і він зізнався їй у коханні у відповідь.

Таємне торжество відбулося за три роки до того, як чоловікові поставили страшний діагноз — БАС, хвороба, від якої він помер на вихідних.

Вона була одягнена в довгу пляжну сукню, її волосся було заплетене в коси, а на ногах були шльопанці. Це було стримане торжество, якого хотіла Буллок. Відомо, що знаменитість не хотіла знову виходити заміж після розлучення з Джессі Джеймсом 2010 року.

Зі свого боку, Рендалл у білій сорочці, шльопанцях, бейсболці та в повсякденних чорних штанах здається повністю поглинутим своєю "нареченою" і моментом.

За словами одного друга: "Вони дійсно зробили це для дітей, щоб ніби скріпити союз і показати їм, що це назавжди". Після церемонії Луї і Лейла стали називати Брайана татом".

Нагадаємо, останні місяці ходили чутки про те, що пара розпалася або що їхні стосунки на межі розриву. Історії з цього приводу з'явилися всього за кілька днів до оголошення про смерть Рендалла у віці 57 років.

Також Фокус писав, що сестра Сандри Буллок відреагувала на смерть її бойфренда.