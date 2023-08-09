Охоронець Бейонсе став новою зіркою соцмереж (фото, відео)

Завдяки вірусному відео, кількість підписників на сторінці бодігарда Бейонсе в Instagram збільшилася вчетверо.

Новий об'єкт жадання мільйонів дівчат по всьому світу — охоронець співачки Бейонсе, відео з яким розлетілося мережею і стало вірусним. Як пише Рopsugar, запис було зроблено на шоу 6 серпня у Вашингтоні, округ Колумбія. Під час виступу Бейонсе в рамках її світового турне "Ренесанс", виконуючи пісню "Energy", попросила глядачів замовкнути, і стадіон за сигналом наче заціпенів, однак виконали прохання не всі. Побачивши це, охоронець посміхнувся про себе.

Не дивно, що вже незабаром найдопитливіші користувачі з'ясували, як звуть цього красивого чоловіка, і дізналися, чим він займається.

Нову зірку соцмереж звуть Джеймс Плаза. Він — позаштатний офіцер особистої охорони, який працює в приватній охороні з VIP-персонами з 2010 року. Однак у його резюме є інформація не тільки про те, що він — "охоронець Бейонсе", а й зазначається, що Джеймс — "конкурентоспроможний бодібілдер".

Instagram Плази, кількість підписників якого збільшилася вчетверо з моменту публікації відео, відзначає його досягнення як професійного спортсмена, зокрема медалі від федерацій GBO, FMC і NFMUK. Він також часто ділиться відео зі своїх тренувань, коли готується до змагань.

Головним пріоритетом Плази є його відповідальність перед своєю роботою. У квітні цього року Плаза написав у своєму пості в Instagram, що він не бере участі в жодних змаганнях у сезоні 2023 року через робочі зобов'язання, але все ще старанно працює, щоб зберегти свої відзначені нагородами успіхи.

Подорожуючи зі співачкою та її командою в рамках туру "Ренесанс", Плаза не припиняв своїх тренувань. Під час нещодавньої зупинки у Філадельфії він пробігся знаменитими "Скелястими сходами" Художнього музею, наслідуючи свого героя Сильвестра Сталлоне в класиці 1976 року "Роккі".

"Як дитина в кондитерській, я виріс на цих фільмах. Тож не звертайте на мене уваги, я просто живу мрією", — додав він.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе заплатила 100 тисяч доларів метрополітену Вашингтона, щоб він продовжив свою роботу заради її глядачів.