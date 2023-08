Роббі Вільямс заявив, що планує зробити пластичні операції на обличчі й тілі

Після схуднення Роббі не подобається його обвисла шкіра.

49-річний британський співак, автор пісень і актор, колишній учасник групи Take That Роббі Вільямс заявив, що хоче зробити пластичну операцію після того, як схуднув, пише The Sun.

Не так давно артист схуд на 13 кілограмів, і тепер його не влаштовує в'яла шкіра. Він має намір виправити цей недолік і зробити тіло досконалим за допомогою пластичної хірургії. За його словами, друзі відмовляють його від цього, але співак непохитний і пояснює все просто:

"Усі дивляться на погані пластичні операції і думають: "Боже, не роби цього". Але ніхто не бачить хорошу пластичну операцію, оскільки вона непомітна. Більшість людей у моїй сфері зробили дійсно хорошу пластичну операцію.

Я хочу трохи наповнювача в очах, тому що я виглядаю так, ніби в мене запалі очі. Є багато речей, які нам не потрібні, але ми їх отримуємо", — зазначив Роббі.

Що ж стосується гладкості його шкіри, про що його часто запитували шанувальники, то Вільямс сказав:

"Мій догляд за шкірою? Я просто використовую вазелін, і це працює. Судячи з усього, це те, що використовувала і Мерилін Монро".

Роббі, який цього місяця відіграє два аншлагові концерти в Сандрінгемському маєтку короля Чарльза в Норфолку, також зізнався, що готовий стати лисим після того, як йому відмовили у двох пересадках волосся.

"Я носитиму волосся так довго, як зможу, а потім стану лисим. Я пішов до двох людей, щоб дізнатися, чи можуть вони допомогти мені зробити волосся густішим, якщо його збирати ззаду, але, мабуть, моє волосся занадто тонке, щоб його можна було збирати далі. Що є, те є. Поки я все ще можу, я думаю, що наприкінці року я відрощуватиму хвостик ззаду для моїх шоу в Австралії та Новій Зеландії", — розговорився Вільямс.

Раніше Фокус писав, що Роббі знизив ціну на свій маєток, коли дізнався, що в ньому живуть привиди.