Зірка також зізналася, ким насправді хотіла стати в дитинстві.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон розкрила свою "суперсилу". Про це пише Us Weekly.

Знаменитість одягла світло-рожевий светр разом із блискучими коштовностями, прикрашаючи обкладинку журналу із заголовком "Слава, сім’я та все це".

Ді-джея та зірку реаліті-шоу, яка стала відомою на початку 2000-х років, запитали, як їй вдалося зберегти статус поп-діви протягом усіх років.

"Я можу бачити майбутнє!" — зі сміхом відповіла Періс.

"Я завжди випереджала свій час, будь то реаліті-шоу, соціальні мережі, мода, музика. Можливо, це так, бо я Водолій — не знаю! Це лише частина моєї надздібності", — додала світська левиця.

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Періс Гілтон

42-річний Картер Реум і Періс Гілтон одружилися в Лос-Анджелесі в листопаді 2021 року, а в січні 2023 оголосили про народження сина Фенікса, який прийшов на світ за допомогою сурогатної матері.

Періс також розповіла, що в дитинстві вона не хотіла стати медіа-магнатом.

"Коли я була маленькою дівчинкою, я мріяла стати ветеринаром. Коли я виросла, мої мрії розвивалися, і я почала більше цікавитися модою та музикою, а згодом і бізнесом. Але моя любов до тварин завжди була зі мною. Ось чому у мене так багато песиків", — сказала вона.

Періс Гілтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Періс Гілтон зворушливо звернулася до чоловіка.

Також Фокус писав про появу Періс Гілтон на публіці в капелюсі українського бренду.