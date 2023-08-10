Команда Лео: з якими моделями Леонардо Ді Капріо відпочивав під час своєї тримісячної відпустки
48-річний плейбой влаштував собі тривалу відпустку і змінив чимало супутниць за три місяці відпочинку на яхті.
48-річний Леонардо Ді Капріо з травня перетинає Середземне море й Атлантику за 17 напрямками. Поки в Голлівуді триває страйк сценаристів та акторів, зірка фільму "Титанік" вирішив добряче відпочити. Він відпочиває на яхті, відвідує вечірки і робить усе це в приємній компанії друзів і моделей. Хто супроводжував актора, пише The Sun.
Серед тих, хто приєднався до нього в його прогулянках, є бізнесмен-мільярдер, опальний торговець творами мистецтва і, звісно ж, група вродливих молодих жінок.
Лео вже встиг побувати у Франції, Італії, Іспанії, США та Великій Британії.
Канни
Лео прилетів на південь Франції на Каннський кінофестиваль, де був показаний його останній фільм "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе.
Його помітили відпочиваючим із найкращим другом і колегою Тобі Магуайром на борту яхти, що належить колишньому кавалеру Мераї Кері Джеймсу Пекеру.
Супермодель Ірина Шейк була серед тих, хто був запрошений на прем'єру його фільму, і, як повідомляється, пара також тусувалася на вечірці з нагоди дня народження Наомі Кемпбелл.
Амальфі
У середині червня голлівудська зірка попрямувала на узбережжя Амальфі в Італії, де він пообідав зі своїм батьком Джорджем і мачухою Пеггі Фаррар у Неаполі.
На яхті до нього приєдналася його 16-річна племінниця Норманді, яку спочатку журналісти таблоїдів прийняли за його чергову пасію.
Актор також проводив час у рибальському селі Нерано і грівся на сонечку на борту суперяхти.
Флоренція
У середині червня Леонардо і Тобі були помічені під час нічної прогулянки Флоренцією.
До двох друзів приєдналися колишня дружина Тобі, 46-річна дизайнерка ювелірних виробів Дженніфер Меєр, і двоє дітей-підлітків колишньої пари. Вони відвідали історичний парк 18-го століття італійського міста, Сади Боболі.
Форте-дей-Мармі
Продовжуючи свою італійську одіссею, в середині червня Лео влаштував трапезу на свіжому повітрі в шикарному ресторані морепродуктів Maito у Форте-дей-Мармі з мачухою Пеггі і батьком Джорджем.
І йому вдалося залишитися майже непоміченим. Впізнали знаменитого актора одиниці. Там до Лео приєдналася британська модель Нілам Гілл та її друзі.
Париж
Бельгійська модель Роуз Бертрам була помічена разом з Леонардо Ді Капріо і Тобі Магуайром на вечірці GQ/Levi's в ресторані Avenue в Парижі в червні.
Пізніше компанія стала більшою, адже до Парижа прилетіла Нілам Гілл, діти Тобі та племінниця Лео.
Лондон
У першу з чотирьох поїздок до Лондона Лео сходив на приватний показ Марка Жака Бертона в Mayfair. А потім знову повернувся до британської столиці заради вечері з батьком і мачухою в знаменитому закладі China Tang. І там же була модель Джіджі Хадід, яку вже давно підозрюють у романі з Лео.
Чутки про те, що пара зустрічається, з'явилися у вересні минулого року, після того, як Лео розлучився зі своєю дівчиною, акторкою Камілою Морроне, незабаром після її 25-річчя.
У середині липня він сходив на вечірку Vogue Summer з моделями Майєю Джамою і Нілам Гілл.
А наприкінці минулого місяця Лео відвідав вечірку з нагоди 80-річчя сера Міка Джаггера в нічному клубі Челсі Embargo Republica.
Сен-Тропе
На французький курорт Сен-Тропе Леонардо прибув зі своїм другом Тобі. І вони одразу відзначилися в місцевому клубі Club 55 на тусовці знаменитостей.
Сардинія
Після Лео бачили біля узбережжя Сардинії. І на яхті знову була присутня модель Нілам Гілл. Після численних чуток про те, що вона з Лео зустрічається, Нілам заявила, що у неї стосунки з одним із його друзів. А сам Леонардо промовчав.
Також на борту перебували швейцарський бізнесмен Ернесто Бертареллі, 57 років, і опальний нью-йоркський арт-дилер Гілель "Геллі" Нахмад.
46-річний Нахмад провів п'ять місяців у в'язниці за ведення нелегального грального бізнесу, в якому, як стверджується, брали участь знаменитості, банкіри з Волл-стріт і професійні спортсмени.
Його звільнили з в'язниці 2014 року і помилував президент Трамп 2021 року.
Нью-Йорк і Гемптонс
Повернувшись до Штатів минулого тижня, Леонардо покатався на спортивному кабріолеті з друзями і прогулявся Нью-Йорком. А кілька днів потому, він прибув на вертольоті в Гемптонс на Лонг-Айленді. Там поруч із ним бачили загадкову брюнетку. Але хто вона — з'ясувати не вдалося.
Також на вечірці була і Джіджі Хадід.
Ібіца
На Ібіці до Леонардо на яхті приєдналася 22-річна американська модель Меган Рош.
А потім у компанії актора бачили колишню учасницю шоу "Острів кохання" Арабеллу Чі. Арабелла зустрічається з давнім другом Лео, 45-річним Річі Аківою, якого прозвали "королем нічних клубів".
І нескінченна відпустка Леонардо Ді Капріо триває.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про Нілам Гілл. Нова ймовірна дівчина Леонардо Ді Капріо виросла в Британії і стала першою моделлю індійського походження, яка брала участь у рекламній кампанії Burberry.