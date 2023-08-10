Команда Лео: з якими моделями Леонардо Ді Капріо відпочивав під час своєї тримісячної відпустки

48-річний плейбой влаштував собі тривалу відпустку і змінив чимало супутниць за три місяці відпочинку на яхті.

48-річний Леонардо Ді Капріо з травня перетинає Середземне море й Атлантику за 17 напрямками. Поки в Голлівуді триває страйк сценаристів та акторів, зірка фільму "Титанік" вирішив добряче відпочити. Він відпочиває на яхті, відвідує вечірки і робить усе це в приємній компанії друзів і моделей. Хто супроводжував актора, пише The Sun.

Серед тих, хто приєднався до нього в його прогулянках, є бізнесмен-мільярдер, опальний торговець творами мистецтва і, звісно ж, група вродливих молодих жінок.

Лео вже встиг побувати у Франції, Італії, Іспанії, США та Великій Британії.

Канни

Лео прилетів на південь Франції на Каннський кінофестиваль, де був показаний його останній фільм "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе.

Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе на Каннському кінофестивалі Фото: Getty Images

Його помітили відпочиваючим із найкращим другом і колегою Тобі Магуайром на борту яхти, що належить колишньому кавалеру Мераї Кері Джеймсу Пекеру.

Леонардо Ді Капріо і Тобі Магуайр Фото: Getty Images

Супермодель Ірина Шейк була серед тих, хто був запрошений на прем'єру його фільму, і, як повідомляється, пара також тусувалася на вечірці з нагоди дня народження Наомі Кемпбелл.

Амальфі

У середині червня голлівудська зірка попрямувала на узбережжя Амальфі в Італії, де він пообідав зі своїм батьком Джорджем і мачухою Пеггі Фаррар у Неаполі.

На яхті до нього приєдналася його 16-річна племінниця Норманді, яку спочатку журналісти таблоїдів прийняли за його чергову пасію.

Актор також проводив час у рибальському селі Нерано і грівся на сонечку на борту суперяхти.

Флоренція

У середині червня Леонардо і Тобі були помічені під час нічної прогулянки Флоренцією.

До двох друзів приєдналися колишня дружина Тобі, 46-річна дизайнерка ювелірних виробів Дженніфер Меєр, і двоє дітей-підлітків колишньої пари. Вони відвідали історичний парк 18-го століття італійського міста, Сади Боболі.

Форте-дей-Мармі

Продовжуючи свою італійську одіссею, в середині червня Лео влаштував трапезу на свіжому повітрі в шикарному ресторані морепродуктів Maito у Форте-дей-Мармі з мачухою Пеггі і батьком Джорджем.

І йому вдалося залишитися майже непоміченим. Впізнали знаменитого актора одиниці. Там до Лео приєдналася британська модель Нілам Гілл та її друзі.

Париж

Бельгійська модель Роуз Бертрам була помічена разом з Леонардо Ді Капріо і Тобі Магуайром на вечірці GQ/Levi's в ресторані Avenue в Парижі в червні.

Пізніше компанія стала більшою, адже до Парижа прилетіла Нілам Гілл, діти Тобі та племінниця Лео.

Лондон

У першу з чотирьох поїздок до Лондона Лео сходив на приватний показ Марка Жака Бертона в Mayfair. А потім знову повернувся до британської столиці заради вечері з батьком і мачухою в знаменитому закладі China Tang. І там же була модель Джіджі Хадід, яку вже давно підозрюють у романі з Лео.

Чутки про те, що пара зустрічається, з'явилися у вересні минулого року, після того, як Лео розлучився зі своєю дівчиною, акторкою Камілою Морроне, незабаром після її 25-річчя.

У середині липня він сходив на вечірку Vogue Summer з моделями Майєю Джамою і Нілам Гілл.

Майя Джама

А наприкінці минулого місяця Лео відвідав вечірку з нагоди 80-річчя сера Міка Джаггера в нічному клубі Челсі Embargo Republica.

Сен-Тропе

На французький курорт Сен-Тропе Леонардо прибув зі своїм другом Тобі. І вони одразу відзначилися в місцевому клубі Club 55 на тусовці знаменитостей.

Сардинія

Після Лео бачили біля узбережжя Сардинії. І на яхті знову була присутня модель Нілам Гілл. Після численних чуток про те, що вона з Лео зустрічається, Нілам заявила, що у неї стосунки з одним із його друзів. А сам Леонардо промовчав.

Також на борту перебували швейцарський бізнесмен Ернесто Бертареллі, 57 років, і опальний нью-йоркський арт-дилер Гілель "Геллі" Нахмад.

46-річний Нахмад провів п'ять місяців у в'язниці за ведення нелегального грального бізнесу, в якому, як стверджується, брали участь знаменитості, банкіри з Волл-стріт і професійні спортсмени.

Його звільнили з в'язниці 2014 року і помилував президент Трамп 2021 року.

Нью-Йорк і Гемптонс

Повернувшись до Штатів минулого тижня, Леонардо покатався на спортивному кабріолеті з друзями і прогулявся Нью-Йорком. А кілька днів потому, він прибув на вертольоті в Гемптонс на Лонг-Айленді. Там поруч із ним бачили загадкову брюнетку. Але хто вона — з'ясувати не вдалося.

Також на вечірці була і Джіджі Хадід.

Ібіца

На Ібіці до Леонардо на яхті приєдналася 22-річна американська модель Меган Рош.

Меган Рош

А потім у компанії актора бачили колишню учасницю шоу "Острів кохання" Арабеллу Чі. Арабелла зустрічається з давнім другом Лео, 45-річним Річі Аківою, якого прозвали "королем нічних клубів".

Леонардо Ді Капріо на Ібіці Фото: Getty Images

І нескінченна відпустка Леонардо Ді Капріо триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Нілам Гілл. Нова ймовірна дівчина Леонардо Ді Капріо виросла в Британії і стала першою моделлю індійського походження, яка брала участь у рекламній кампанії Burberry.