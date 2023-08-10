У Каліфорнії 30 злодіїв серед білого дня пограбували магазин Yves Saint Laurent на $300 тис. (відео)

Як можна судити з опублікованих кадрів, серед грабіжників були як чоловіки, так і жінки, хоч вони і приховали свої обличчя під масками і капюшонами.

Пограбування люксових магазинів стають дедалі частішим явищем, а злодії — нахабніють на очах. Спочатку 1 серпня невідомі пограбували ювелірний магазин Piaget у центрі Парижа, забравши прикрас на суму від 10 до 15 мільйонів євро, а тепер зловмисники серед білого дня обікрали бутик Yves Saint Laurent у Глендейлі, штат Каліфорнія, пише New York Post.

За інформацією видання, група зі щонайменше 30 злодіїв нахабно увірвалася в заклад і винесла звідти товарів на $300 тисяч.

Пограбування потрапило на камери спостереження

Відео крадіжки, яке потрапило до журналістів, показує, як підозрювані в темному одязі мчать до магазину елітної моди в торговельному центрі Americana at Brand після 17-ї години вечора, а потім залишають його з речами в руках.

Чоловік, схожий на водія служби доставки, б'ється з одним із підозрюваних, коли той намагається втекти з магазину, але злодій тікає і стрибає в автомобіль, що на високій швидкості, і хутко їде геть.

Чути, як одна людина каже кур'єру, що "не варто" завдавати болю.

Поліцейське управління Глендейла підтвердило факт пограбування, кількість підозрюваних і ймовірну суму збитків. Начальник поліції Менні Сід поклявся в заяві, що "цей вид злочинної діяльності не буде терпимим у Глендейлі".

"Поліцейське управління Глендейла розслідує всі версії і використає всі доступні ресурси, щоб затримати винних і притягнути їх до відповідальності", — сказав Сід, додавши, що кількість правоохоронців на вулицях міста буде збільшено.

Компанія Caruso, що володіє торговим центром, де було скоєно пограбування, пообіцяла винагороду в розмірі $50 тисяч за інформацію, яка допоможе затримати злочинців.

Хвиля пограбувань люксових бутиків зачепила й інші країни. 7 серпня о 5:30 ранку в Барселоні (Іспанія) пограбували бутик Chanel, врізавшись автомобілем у вітрину. Суму збитків та інші подробиці не повідомляли, але, за словами поліції і місцевих жителів, таке часто відбувається тут із люксовими магазинами. Тиждень тому таким же чином за допомогою авто пограбували магазин Louis Vuitton.

Вітрину Бутика в Барселоні грабіжники протаранили автомобілем, щоб потрапити всередину Фото: Соцсети

Раніше Фокус писав, що в червні 2023 року пограбували будинок актора Піра Броснана.