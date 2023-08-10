Як спадкоємець престолу Данії Крістіан відсвяткує своє 18-річчя

Його бабуся, королева Данії Маргрете II, влаштує для онука гала-вечерю і військовий парад. А гості з'їдуться з усієї Європи.

15 жовтня 2023 року спадкоємцю данського престолу, принцу Крістіану, синові кронпринца Фредеріка і кронпринцеси Мері, виповнюється 18 років. Тож про плани розкішного заходу було оголошено вчора через офіційний акаунт данської королівської сім'ї в Instagram, пише Tatler.

Святкування включатимуть зміну варти в палаці Амалієнборг і появу на балконі разом зі своєю бабусею, королевою Маргрете II. Його батьки, наслідний принц Фредерік і наслідна принцеса Данії Мері, а також троє його братів і сестер також стануть свідками цього історичного моменту повноліття.

Спадкоємний принц Крістіан

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Королева Данії Маргрете проведе урочистий прийом у замку Крістіансборг, королівській резиденції в самому серці Копенгагена.

Хоча список гостей ще не оприлюднено, данський королівський палац підтвердив, що запрошення будуть розіслані гостям "покоління принца Крістіана". Серед гостей будуть молоді лідери світу спорту, мистецтва і культури, а також 200 "молодих людей з країн Співдружності".

У палаці оголосили, що кожен із муніципалітетів Данії, а також Гренландії та Фарерських островів матиме змогу обрати двох 18-річних для участі в гала-вечері.

Шанувальники королівської сім'ї також сподіваються, що деякі з майбутніх королів і королев Європи також можуть бути серед них, наприклад, 19-річна принцеса Катаріна-Амалія з Нідерландів, 19-річна принцеса Інгрід Олександра з Норвегії, 21-річна принцеса Бельгії Єлизавета, та іспанська принцеса Леонор, якій виповнилося 17 років.

Втім, уже можна стверджувати, що там точно буде принцеса Марія К'яра де Бурбон-Сицилійська, яка, за чутками, зустрічається з принцом.

Принцеса К'яра

К'яру вже представили королеві Маргрете і вони навіть випили разом чай. А джерела стверджують, що це добрий знак, адже королева Данії "не п'є чай з ким попало".

Наступного місяця принц Данії Крістіан, який наразі є другим у черзі на престол після свого батька, візьме участь в офіційній церемонії, на якій він оголосить про свій намір дотримуватися конституції країни.

Принц Крістіан буде присутній на засіданні Державної ради, де зробить так звану урочисту заяву про те, що він "має намір дотримуватися конституції".

Після цього принц Крістіан зможе бути призначений главою держави. Але принц Крістіан не отримає місця в Державній раді, поки не відбудеться зміна престолу. На трон Данії він сяде тільки після свого батька, принца Фредеріка.

Хоч у палаці й оголосили про те, хто прийде до принца в гості, незрозуміло, чи будуть на святі діти принца Йоахіма, молодшого сина королеви. Між ними виникла напруженість, коли Маргрете позбавила їх титулів принців і принцес.