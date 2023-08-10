40-річна зведена сестра Джіджі та Белли Хадід уперше вийшла на подіум

За словами Алани, на показ як модель вона потрапила випадково.

Алана Хадід, старша зведена сестра супермоделей Джіджі та Белли Хадід дебютувала на подіумі на Копенгагенському тижні моди. Вона пройшлася подіумом у речах з нової колекції популярного бренду Saks Potts, повідомляє Page Six.

Алана — донька Мохаммеда Хадіда та його колишньої дружини Мері Батлер. У цьому шлюбі також народилася ще одна донька, яку назвали Маріель. Їй 42 роки.

Алана зі своїм батьком

Дівчина поділилася кількома кадрами підготовки до показу.

"Основний спогад, зроблений у Данії з @sakspotts — моє перше дефіле! Спасибі, @barbarapotts, @cathrinesaks за такий спосіб приїхати в Копенгаген на відкриття для найдивовижнішого бренду... під дощем", — написала вона.

Стилістка і співзасновниця модного бренду La Detresse, яка нещодавно влаштувала вечірку в давньогрецькому стилі з нагоди 40-річчя з 28-річною Джіджі та Маріель, представила бежеву шкіряну куртку з крихітним білим бюстгальтером, розшитим бісером, химерною синьою спідницею з блискітками, синіми штанами під нею і парою сріблясто-металевих шльопанців.

Фото: Getty

"У 40 років станьте моделлю на подіумі", — прокоментувала Маріель пост своєї сестри. На що Алана відповіла: "Я живу задом наперед, і це так весело".

За інформацією видання, незважаючи на те, що Алана мала дуже органічний вигляд на подіумі, на показ вона потрапила зовсім випадково.

"Я вирішила приїхати в Копенгаген, оскільки я люблю данські бренди", — зізналася Хадід. Її запросили пройтися подіумом.

"Я приїхала сюди не за цим, але це був захопливий поворот. Я сподіваюся повернутися знову і дати більше показів", — підкреслила вона.

Алана додала, що Джіджі та Белла дуже підтримали її, оскільки добре знають, що таке модельний бізнес.

Раніше Фокус писав, що Белла Хадід повернулася до роботи після п'яти місяців лікування. Дівчина з 17 років страждає від наслідків хвороби Лайма.