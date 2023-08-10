Белла Хадід повернулася до роботи через 5 місяців лікування (фото)

Зірка подіумів тривалий час взагалі не зʼявлялася в соцмережах.

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26-річна американська модель Белла Хадід повернулася до роботи через п'ять місяців після того, як була відсутня, лікуючись від хвороби Лайма. Про це вона розповіла у своєму TikTok.

"Перший день повернення на знімальний майданчик через 5 місяців!" – написала супермодель палестинського походження, поділившись закулісними кадрами зйомок.

Хадід, яка постійно інформувала шанувальників про свої поточні проблеми зі здоров’ям, виглядала бадьорою.

Її темне волосся було укладене хвилями, і вона створила образ із золотистими тінями для повік і рожевими губами.

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Пост викликав низку теплих коментарів з боку шанувальників, і багато хто сказав зірці подіумів, що вони "раді, що [вона] почувається краще".

Інші відзначили, що вона виглядає "красивою і сильнішою, ніж будь-коли".

Белла Хадід Фото: Bella Hadid\TikTok

Хадід відступила від кар’єри та соціальних мереж, щоб продовжити 15-річне лікування хвороби Лайма. Напередодні вона показала низку кадрів своєї боротьби з недугою.

Белла Хадід

Нагадаємо, Белла Хадід та Марк Калман розірвали стосунки після двох років роману.

Також Фокус писав про прогрес Белли Хадід у лікуванні хвороби Лайма.