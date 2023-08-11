Оригінальна страва з простих продуктів: рецепт кисло-солодких баклажанів

Баклажани, приготовані таким чином, можна подавати до м'яса, риби, або просто з підсмаженим хлібом.

Якщо ви любите кисло-солодкі овочі, то вам точно сподобається цей рецепт. Баклажани ідеально підходять, адже у них щільна м'якоть і вони відмінно вбирають аромати.

М'які та ароматні, завдяки додаванню запашних ароматних трав, кисло-солодкі баклажани є ідеальним літнім гарніром: до смаженого м'яса чи риби або просто до підсмажених грінок. Поповніть своє літнє меню апетитною, але водночас оригінальною стравою. Рецептом поділилися на кулінарному ресурсі Giallo Zafferano.

Кисло-солодкі баклажани

Інгредієнти:

баклажани — 780 г;

білий винний оцет — 40 г;

цукор — 40 г;

оливкова олія — 40 г;

1 зубчик часнику;

м'ята (близько 10 листочків) до свого смаку;

базилік (близько 10 листків) до свого смаку;

сіль, чорний перець до свого смаку.

Щоб приготувати кисло-солодкі баклажани, вимийте і висушіть баклажани, потім обріжте кінчики і наріжте їх товстими скибочками. Очистить часник і наріжте його тонкими скибочками.

У великій каструлі розігрійте 40 г олії та обсмажте в ній нарізаний зубчик часнику. Коли часник підрум'яниться, додайте баклажани й обсмажуйте на середньому вогні, часто помішуючи, доки вони не стануть досить м'якими і не віддаватимуть рідину. Це займе близько 20 хвилин.

У цей момент ще більше збільште вогонь і додайте ароматні трави: м'яту і базилік, попередньо промиті й обсушені, а також оцет і цукор.

Усе добре перемішайте і дайте оцту випаруватися. Зменште вогонь і накрийте кришкою. Готуйте ще 10 хвилин. Зніміть кришку, добре перемішайте і доведіть до готовності останні 5 хвилин. Ваші кисло-солодкі баклажани готові до подачі.

Тримайте кисло-солодкі баклажани в холодильнику не більше трьох днів.

Ви можете додати до цього рецепта підсмажені кедрові горішки, а якщо вам не подобається часник, ви можете замінити його червоною цибулею.

Якщо ви любите баклажани, то спробуйте приготувати з них рулетики в томатному соусі.