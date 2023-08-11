Гаррі Стайлс підігрів чутки про новий роман (фото)

Музиканта та канадську акторку помітили за обіймами у столиці Великобританії.

29-річного британського співака Гаррі Стайлса помітили на побаченні з новою дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Музикант підігріває чутки про новий роман із канадською акторкою Тейлор Расселл, оскільки пара влаштувала затишне побачення в Лондоні напередодні.

Стайлс таємно відвідав пресвечір нової п’єси акторки у Національному театрі, і пару було помічено під час святкування на вечірці після шоу.

Фотографії місцевих папараці показують, що пара ледь відриває погляд одне від одного, а 29-річна Тейлор ніжно кладе руку на плече Гаррі. Співак тим часом нахилився до неї та щось сказав на вухо.

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Гаррі Стайлс та Тейлор Расселл

Гаррі Стайлс виглядав елегантно в темно-сірому блейзері, а на голові він носив сонцезахисні окуляри. Канадська акторка була в коричневій сукні без бретелей, з волоссям, елегантно зібраним в акуратний пучок.

Тейлор Расселл

Пізніше співака підібрала машина з водієм біля бічних дверей театру, а потім авто попрямувало до дверей сцени, щоб забрати Тейлор.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі прокоментувала свій поцілунок з Гаррі Стайлсом у Японії.

Також Фокус писав про тату Гаррі Стайлса, присвячене Олівії Вайлд.