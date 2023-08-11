Легенди бодібілдингу: Шварценеггер потягав залізо в компанії Ронні Коулмана (відео)

У Шварценеггера і Коулмана на двох — 15 перемог у змаганнях із бодібілдингу "Містер Олімпія"

У свої 76 років голлівудський актор і колишній політик Арнольд Шварценеггер дасть фору багатьом молодим людям, що доводить своїми вчинками практично постійно. Наприклад, на сторінці в Instagram "залізний Арні" опублікував відео, де має вигляд на кілька років молодший за свій реальний вік, качаючи залізо з приятелем-бодібілдером, 59-річним Ронні Коулманом.

Чоловіки влаштували тренування в спортзалі просто неба, що дало Арнольду можливість продемонструвати свою все ще вражаючу статуру. Актор мав розслаблений вигляд у простій чорній футболці та темних штанях. Його фарбоване каштанове волосся було зачесане назад, а очі закривали сонцезахисні окуляри-авіатори.

"Це не схоже на біцепс 76-річної давності. Виглядаєш доволі роздутим, Арнольде. Я думаю, ти шахраював! Це не просто біцепси 76-річної давності", — піддражнив восьмиразовий переможець "Містер Олімпія" зірку бойовиків, чим розсмішив Шварценеггера.

Й Арні, й Ронні вже давно пішли з професійного бодібілдингу. У сумі у них 15 титулів "Містер Олімпія" на двох, оскільки Шварценеггер вигравав цю нагороду сім разів у період з 1970 по 1980 рік, а також посідав друге місце в 1968 році.

У 1990-х і 2000-х Коулман завоював вісім поспіль титулів "Містер Олімпія", а також виграв чемпіонат з бодібілдингу "Арнольд Класік", названий на честь легендарної зірки.

Арнольд підкреслив, що тренується майже щодня, щоб тримати себе у формі. Крім того, його часто бачать під час велопрогулянок Лос-Анджелесом, у яких йому іноді складають компанію подруга Гізер Мілліган або його діти.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер разом з робітниками відремонтував ями на дорозі в районі свого проживання і закликав інших вирішувати проблеми самим, а не чекати допомоги від когось.