Син Бекхема повторив модний експеримент свого батька (фото)
Як і його батько, Ромео Бекхем грає у футбол і шукає свій стиль у моді.
20-річний син колишнього футболіста Девіда Бекхема, Ромео, не тільки пішов стопами батька, ставши нападником професійного англійського футбольного клубу "Брентфорд Б.", а й копіює його модні образи. В історіях на Facebook Девід поділився знімком, на якому показав, що його син зробив таку саму стрижку, як колись була в нього, і вибрив дві смужки на брові.
"Гарний вигляд маєш, Ромео", — підписав кадр Девід, поставивши для порівняння своє архівне фото.
До того як підписати контракт із "Брентфордом", Ромео був півзахисником американського клубу "Інтер Маямі", яким володіє його батько. Останній вирішив, що досвід виступів в Англії посприяє прогресу сина. До речі, одним з одноклубників Бекхема-молодшого став українець Єгор Ярмолюк.
Але повернемося до моди. Раніше Бекхем зізнавався, що йому подобається голена голова.
"Я завжди любив голену голову, тому що це було легко. З нею нічого не потрібно було робити, тому мені сподобалася ця зачіска".
Він також додав, що бачить, як змінився його стиль:
"Зараз я озираюся назад і не впевнений, але я завжди відчував, що завжди ношу правильний одяг у той час. Я просто любив моду. Я любив носити різні речі, різний одяг тощо".
Раніше Фокус писав, що спливли нові подробиці сварки герцогів Сассекських і сім'ї Бекхемів. За словами інсайдерів, Девід був розлючений звинуваченнями, озвученими в його бік.