Кетрін Зета-Джонс зворушила підписників знімком з Майклом Дугласом (фото)

Зіркова пара продовжує відпочивати в Італії разом.

53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показалася з Майклом Дугласом під час італійської відпустки. Сімейним фото зірка "Маски Зорро" ділиться в Instagram з 5,4 млн підписників.

На знімку зіркова пара позує на фоні моря в Італії. Акторка одягнена в чорну сукню на одне плече з білими смужками. Її волосся зібране у високий пучок, а до образу зірка додала золоті сережки у вигляді листя, годинник та каблучки.

Тим часом 78-річний Дуглас, який не відкривав погляду від дружини, був одягнений у світло-блакитну сорочку та штани.

"Ось дивлюся на тебе, малюче!" — написала Зета-Джонс.

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Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

"Ви двоє – причина, чому я досі вірю в справжнє кохання", "Майже 25 років моя улюблена акторка і улюблений актор дитинства разом: я рада, що ви з Майклом знайшли одне одного у 1998 році, і досі залишаєтесь разом, Кетрін", "Любов, яку ви маєте одне до одного, неймовірно прекрасна", — пишуть у коментарях прихильники знаменитого дуету.

Зіркова пара одружилася у 2000 році. Від їхнього союзу підростає син Ділан та донька Керіс. А до шлюбу з британською акторкою Дуглас уже став батьком сина Кемерона.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс поділилася архівними кадрами свого сина Ділана на честь його 23-го дня народження.

Також Фокус писав про італійське побачення Кетрін Зета-Джонс та Майкла Дугласа.