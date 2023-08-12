Меган Маркл зʼявилася з браслетом, який "контролює мозок" (фото)

Дружина принца Гаррі в серпні вигуляла осіннє пальто та додала до образу антистресовий аксесуар.

Меган Маркл занепокоїла шанувальників антистресовим браслетом, який "контролює мозок". Про це пише Hello! Magazine.

Герцогиня Сассекська викликала занепокоєння у своїх прихильників, оскільки вона, судячи з усього, переживає напружений період життя на тлі чуток про розлучення з принцом Гаррі.

Колишню акторку помітили в браслеті "антистрес", коли вона вийшла на прогулянку в кашеміровому пальті під час спеки в Каліфорнії.

Це перший вихід королівської особи після того, як із сайту королівської родини Великобританії прибрали її та принца Гаррі титули.

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Меган Маркл

На зап’ясті Меган Маркл була помічена таємнича кругла накладка. Видання підтверджує, що таємничий круглий пластир, який носила герцогиня, — це NuCalm Biosignal Processing Disc. Повідомляється, що це диск схожий на "дистанційне керування мозком" і сприяє оптимальному сну, зняттю стресу та розслабленню.

Нагадаємо, як Меган Маркл відсвяткувала 42-й день народження.

Також Фокус писав про те, чому король Великобританії не зможе позбавити молодшого сина та його дружину титулів.