Нейромережа показала, який вигляд матимуть дорослі діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Якщо вірити штучному інтелекту, то принц Луї і Джордж, а також принцеса Шарлотта виростуть дуже симпатичними.

Уже зараз дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон часто порівнюють з їхніми батьками в дитинстві та зазначають, що принцеса Шарлотта та її брати Луї та Джордж дуже схожі на Кейт і Вільяма, а Шарлотта ще й нагадує свою прабабусю, покійну королеву Єлизавету. Але в Мережі з'явилися знімки, згенеровані нейромережею, які демонструють, який імовірний вигляд матимуть королівські діти, коли подорослішають, пише People Talk.

Цікаво, але, якщо вірити штучному інтелекту, принц Джордж не надто зміниться. А ось принцеса Шарлотта буде дуже схожа на свою матір.

Принц Джордж Фото: Соцмережi

Принцеса Шарлотта Фото: Соцмережi

Дуже симпатичним юнаком, якщо вірити нейромережі, виросте і принц Луї. Втім, якщо згадати всі його знамениті витівки, то молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма явно ще не раз з'являтиметься на перших шпальтах таблоїдів, коли подорослішає. Прямо, як його дядько, принц Гаррі.

Принц Луї Фото: Соцмережi

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві. Через два роки на світ з'явився старший син Джордж пари: 22 липня 2013 року. Його сестра Шарлотта народилася 2 травня 2015-го. А 23 квітня 2017 року народився принц Луї.

Це не вперше, коли завдяки нейромережі з'являються знімки, що мають стосунок до королівської сім'ї. Так, нещодавно, завдяки штучному інтелекту було отримано знімки, що демонструють дружбу між Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Дружба Меган Маркл і Кейт Міддлтон згенерована нейромережею Фото: Соцмережi

У житті, як відомо, герцогиня Сассекська і принцеса Уельська не ладнають.

А знаменита художниця пародій Елісон Джексон створює свої знімки без використання нейромережі, а тільки завдяки двійникам знаменитостей і ретельно підібраним декораціям.

Героями її знімків ставали Елтон Джон, принцеса Діана, Мерилін Монро та багато інших. Фотографії виходять настільки якісними, що іноді таблоїди видавали їх за справжні.

Знімки Елісон Джексон Фото: Instagram Alison Jackson

Так, нещодавно Елісон опублікувала кілька зображень членів королівської сім'ї, які б'ються. Це сталося якраз після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний".