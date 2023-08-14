Кевіна Костнера помітили за кермом Land Rover на фоні розлучення (фото)

Зірка "Єллоустоуну" їхав сам у розкішному авто після переїзду його колишньої коханої з маєтку за 145 мільйонів доларів.

68-річного американського актора Кевіна Костнера помітили за кермом авто на фоні його розлучення з Крістін Баумгартнер. Про це пише Page Six.

Зірку "Єллоустоуну" "зловили" папараці, коли він їхав на білому Land Rover Defender із сімейного дому, де він прожив 18 років разом зі своєю дружиною, колишньою дизайнеркою сумок Крістін Баумгартнер.

Костнера бачили в Каліфорнії, коли він їхав сам у розкішному автомобілі, вибравши для прогулянки пару темних окулярів і повсякденну білу футболку.

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Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер одружилися у 2004 році та виховували трьох спільних дітей. А загалом в актора є семеро спадкоємців.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

У 2023 стало відомо, що зіркова пара вирішила розірвати шлюб на фоні "непримиренних розбіжностей". Костнер вимагав, щоб екскохана зʼїхала з його маєтку за 145 мільйонів доларів. А Крістін Баумгартнер просить 250 000 доларів аліментів на утримання спільних дітей, проте актор вважає, що жінка використовуватиме кошти на свої "пластичні операції".

Нагадаємо, Кевін Костнер зводив свою доньку на концерт Тейлор Свіфт.

Також Фокус писав про вихід Крістін Баумгартнер на публіку із сумочкою за 5 тисяч доларів.