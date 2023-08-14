Дженніфер Гарнер помітили без макіяжу та з мокрим волоссям (фото)

Ексдружина Бена Аффлека повернулася до Брентвуду з Нью-Йорка.

51-річну американську акторку Дженніфер Гарнер помітили на прогулянці без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бена Аффлека вийшла на пробіжку в Брентвуді, Каліфорнія. Мама трьох дітей була одягнута в білу футболку та зелені штани карго.

Зірка екрану ховала своє обличчя за чорними сонцезахисними окулярами та обрала пару білих тенісних кросівок. Її волосся було мокрим.

Дженніфер Гарнер

Однією рукою Дженніфер тримала телефон, а іншою стискала свій гаманець і сумку.

Знаменитість повернулася до Каліфорнії після поїздки в Нью-Йорк, щоб поспілкуватися з представниками "Одного разу на фермі", її органічної лінії дитячого харчування та закусок.

Наразі Дженніфер називає Брентвуд домом, оскільки живе там із трьома дітьми — Вайолет, Серафіною та Семюелем. Вона ділить опіку над трьома дітьми зі своїм колишнім чоловіком, оскароносним актором Беном Аффлеком.

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Нагадаємо, Дженніфер Гарнер та Джон Міллер заручилися після 5 років стосунків.

Також Фокус писав про зустріч Бена Аффлека з Дженніфер Гарнер та їхніми дітьми в Італії.