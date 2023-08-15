Сестра Маші Єфросиніної розважалася на вечірці в Монако під пісні Меладзе

Ліза Ющенко мовчить про війну в рідній країні, проте відпочиває на вечірках у компанії росіян.

Рідна молодша сестра української телеведучої Маші Єфросиніної, Єлизавета Ющенко, була помічена на вечірці в Монако, де було чимало росіян. Про це повідомляє ТСН.

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Галавечір в елітному яхт-клубі на Лазурному узбережжі відбувся на початку серпня. Серед гостей, крім ексдружини сина третього президента України Віктора Ющенка, також були російська гімнастка Кароліна Севастьянова, дружина екс-члена партії "Единая Россия" Ксенія Костіна і Міс Росія 2016 Анастасія Полхова.

Ющенко разом із подругами сиділи за столиком біля сцени і віддали за вхідний квиток 1700 євро (68,5 тисяч гривень). Зазначається, що найдешевший квиток на вечірку коштував 750 євро (30 тисяч гривень).

Єлизавета Ющенко Фото: ТСН

На розігріві виступила французька співачка, а цвяхом програми став російський співак Валерій Меладзе. Артист грузинського походження не має однозначної позиції з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

58-річний виконавець лише на початку війни висловився, що бойові дії мають припинитися, а сторони сісти за стіл переговорів. Щоправда, у своїй публікації він не уточнив, хто саме агресор. Крім того, він більше жодного разу не говорив про війну, яку розв'язала РФ і продовжив розважати росіян на концертах і корпоративах.

Сама Єлизавета тільки один раз говорила про російське вторгнення в Україну, закликаючи зупинити війну. В її Instagram є один пост, присвячений подіям у рідній країні.

Нагадаємо, 2009 року Єлизавета Єфросиніна вийшла заміж за сина третього президента України Віктора Ющенка Андрія, змінивши прізвище. У 2010 році в них народилася донька, яку назвали Варварою, а через два роки їхній шлюб розпався. Відомо, що зараз молодша сестра української телеведучої одружена з російським бізнесменом, проте невідомо хто це. У цих стосунках Єлизавета Ющенко народила сина.

Маша Єфросиніна тривалий час не коментувала позицію сестри, яка замовчує війну, проте пізніше зізналася, що їхнє спілкування зведено до нуля.

Раніше Фокус писав, що Маша Єфросиніна виправдала Лободу і Дорна за їхню співпрацю з РФ.