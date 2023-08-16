Демі Мур у чорному бікіні відпочиває на яхті в Греції (фото)

Знаменитість приділяла особливу увагу своєму собаці Пілаву.

60-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала підтягнуту фігуру під час подорожі на розкішній яхті в Греції. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Брюса Вілліса обрала для відпочинку чорне бікіні, білу сорочку та сонцезахисні окуляри-авіатори. Її довге рівне волосся було розпущене. До пляжного аутфіту американська знаменитість додала підвіску.

Зірка екрану відпочивала на сонячній терасі зі своїм домашнім улюбленцем, чихуахуа Пілавом, і напувала його з маленької пляшечки. Також Демі Мур читала книгу.

Пілав часто зʼявляється на публіці. Він навіть відвідав королівські скачки Royal Ascot у червні 2023 року.

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Акторка проводила час зі своїми друзями Андреасом і Атанасією Стеггос на їхній розкішній яхті в Греції. Мур є хрещеною матір'ю молодшої доньки подружжя Аріадни-Зої.

Нагадаємо, 60-річна Демі Мур продемонструвала фігуру у фісташковому купальнику.

Також Фокус писав про відверте фото старшої доньки Демі Мур Румер, яка нещодавно вперше стала мамою.