Ральфа Лорена підозрюють у використанні примусової праці уйгурів

У порушенні трудової етики та співпраці із сумнівними компаніями з Китаю підозрюють канадський підрозділ Ralph Lauren.

Ralph Lauren звинувачують у тому, що він веде бізнес із компаніями в Китаї, які використовують або отримують вигоду з використання примусової праці представників меншин. Про це пише SCMP.

Відповідне розслідування розпочав канадський омбудсмен з питань відповідального підприємництва.

Коаліція з 28 організацій громадянського суспільства торік подала скаргу до наглядового органу, стверджуючи, що "Ralph Lauren Canada веде справи з китайськими компаніями, які використовують або отримують вигоду з використання примусової праці уйгурів".

Цей крок пішов за відкриттям минулого місяця аналогічних розслідувань щодо Nike Canada і гірничодобувної компанії Dynasty Gold.

"Я вирішила, що скарга з приводу Ralph Lauren потребує розслідування", — заявила омбудсменка Шері Мейєрхоффер.

Вона зазначила, що материнська компанія бренду в США оскаржує юрисдикцію Канади з цього питання, стверджуючи, що її дочірня компанія "не несе відповідальності за ухвалення рішень" і що всі її операції контролюються штаб-квартирою компанії в США.

Оттавський проєкт із захисту прав уйгурів привітав розслідування у своїй заяві.

"Є певні докази того, що Ральф Лорен пов'язаний із численними китайськими компаніями, які використовують уйгурську примусову працю у своїх ланцюжках постачань", — ідеться в повідомленні.

Законодавці західних країн, включно з Канадою, назвали репресії в Сіньцзяні геноцидом, а Верховний комісар ООН з прав людини назвала поводження з уйгурами злочинами проти людяності.

Правозахисні організації кажуть, що понад 1 мільйон уйгурів і представників інших, здебільшого мусульманських, меншин утримували в таборах перевиховання в західному китайському регіоні Сіньцзян із безліччю порушень, включно з примусовою працею.

Законодавці західних країн, зокрема Канади, назвали репресії в Сіньцзяні "геноцидом", а Верховний комісар ООН з прав людини назвала поводження з уйгурами злочинами проти людяності.

Пекін відкидає звинувачення, називаючи об'єкти професійними центрами, призначеними для стримування екстремізму.

У Китаї навіть зняли мюзикл, який мав продемонструвати, що уйгурам живеться добре. Але при цьому в кіно відсутні вся атрибутика, притаманна ісламу.

Нагадаємо, раніше американські журналісти провели розслідування і стверджують, що в провінції Сіньцзян на заході Китаю було побудовано 347 комплексів, які разом можуть вмістити до 1 014 883 ув'язнених.

Журналісти зазначають, що в секретних китайських в'язницях практикуються тортури і виснажлива праця ув'язнених уйгурів, народжуваність суворо контролюється, а дітей відбирають у батьків.