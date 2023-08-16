Дефіцит вітаміну С: 7 способів виявити та запобігти

Вітамін С — це основа вашого міцного імунітету, тому нестача цього важливого вітаміну може зробити вас більш чутливими до різноманітних інфекцій.

Вітамін С або аскорбінова кислота є потужною поживною речовиною, яка відіграє вирішальну роль у підтримці нашого здоров'я і гарного самопочуття. Він добре відомий своїми імуностимулювальними властивостями та здатністю підтримувати вироблення колагену, але що відбувається, коли нашому організму не вистачає цієї важливої поживної речовини? Давайте розглянемо причини та ранні симптоми дефіциту вітаміну С, щоб не допустити його. Про це пише Onlymyhealth.

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Яку ж роль відіграє вітамін С у нашому організмі. За словами доктора Санчаяна Роя, він діє як антиоксидант, захищаючи клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, і підтримуючи захист імунної системи від різних інфекцій.

Вітамін С життєво важливий для синтезу колагену, що дуже важливо для здоров'я шкіри, кровоносних судин, кісток й сполучних тканин. Крім того, він покращує засвоєння заліза і сприяє загоєнню ран.

Причини дефіциту вітаміну С

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Неадекватне споживання їжі. Однією з основних причин дефіциту вітаміну С є дієта, в якій не вистачає фруктів та овочів. Оскільки наш організм не може виробляти або зберігати вітамін С, ми покладаємося на харчування, щоб забезпечити його необхідною поживною речовиною.

Обмежена різноманітність у харчуванні. Навіть якщо ви споживаєте фрукти та овочі, обмежена різноманітність все одно може призвести до дефіциту. Деякі продукти, такі як цитрусові, полуниця, солодкий перець і броколі, є багатими джерелами вітаміну С.

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Способи приготування. Переварювання або тривалий вплив тепла може зруйнувати вітамін С у їжі. Кип'ятіння або приготування їжі за високих температур може також значно знизити вміст вітамінів.

Алкоголь і куріння. Надмірне вживання алкоголю і куріння можуть знизити рівень вітаміну С в організмі. І алкоголь, і куріння посилюють окислювальний стрес, вимагаючи більше вітаміну С для антиоксидантного захисту.

За якими симптомами можна запідозрити, що у вас дефіцит вітаміну С

Втома і слабкість

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Відчуття надзвичайної втоми і слабкості, навіть після достатнього відпочинку, може бути ранньою ознакою дефіциту вітаміну С. Це відбувається через роль вітаміну С у виробництві енергії та боротьбі з окислювальним стресом.

Часті хвороби

Вітамін С є основою міцної імунної системи. Дефіцит може зробити вас більш сприйнятливими до інфекцій, що призведе до вищої частоти застуди, грипу та інших захворювань.

Повільне загоєння ран

За даними Journal Antioxidants, вітамін С сприяє синтезу колагену, а його нестача може призвести до уповільнення загоєння ран. Порізи та синці можуть гоїтися довше, ніж зазвичай

Суха і пошкоджена шкіра

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Вітамін С сприяє здоров'ю шкіри, підтримуючи вироблення колагену. Дефіцит може проявлятися як суха, груба або легко пошкоджувана шкіра.

Біль у суглобах та м'язові болі

Вітамін С відіграє роль у підтримці здорових сполучних тканин. Без достатньої кількості вітаміну С ви можете відчувати біль у суглобах і м'язах.

Опухлі ясна, що кровоточать

Дефіцит вітаміну С може послабити кровоносні судини, що призведе до набряку і кровоточивості ясен. Цей стан відомий як цинга і є важкою формою дефіциту вітаміну С.

Анемія

Вітамін С покращує засвоєння негемового заліза з рослинної їжі. Дефіцит може сприяти розвитку залізодефіцитної анемії, що характеризується стомлюваністю та слабкістю.

Як запобігти дефіциту вітаміну С?

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Урізноманітніть свій раціон. Включіть до раціону різноманітні продукти, багаті на вітамін С, такі, як цитрусові, ягоди, ківі, болгарський перець і листову зелень.

Мінімізуйте втрати вітаміну під час приготування їжі. Обирайте методи приготування, які зберігають вміст вітаміну С, наприклад, приготування на парі або в мікрохвильовій печі.

Уникайте надмірного вживання алкоголю та куріння. Поміркованість у споживанні алкоголю та відмова від куріння можуть допомогти зберегти рівень вітаміну С.

Будьте уважні до свого здоров'я, адже дефіцит вітаміну С може початися з ледь помітних ранніх симптомів, але призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, якщо нічого не робити.

Нагадаємо, жирні кислоти омега-3 просто необхідні нашому організму, адже вони мають численні переваги для здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.