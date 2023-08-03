Дефіцит вітаміну D: 10 продуктів, які потрібно додати в раціон

Гриби, яловичина, сир рікотта та інші чудові продукти допоможуть вам збільшити споживання вітаміну D з природних джерел.

Related video

Вітамін D ще називають вітаміном сонця, проте отримати денну норму лише з сонячних променів — неможливо. Крім синтетичних вітамінів, зверніть увагу на продукти з високим вмістом вітаміну D. Включення цих продуктів у свій раціон допоможе вам підвищити рівень вітаміну D та закрити дефіцит. Про це пише Stylecraze.

Вітамін D — жиророзчинний вітамін, який утворюється під впливом прямих сонячних променів. Це найважливіший вітамін, який виконує в нашому організмі низку функцій: підтримує здоров'я м'язів, кісток, зубів, контролює ріст клітин, імунітет та впливає на загальний стан здоров'я.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Постійне перебування на сонці все одно не закриє потребу організму у вітаміні D, але може спровокувати рак шкіри. Тому важливо включати до свого раціону продукти, які містять природний вітамін D, а не синтетично додані варіанти.

Лосось

Фото: Freepik

Лосось — одне з головних джерел вітаміну D, приблизно в 100 г риби міститься 80% добової дози для дорослої людини.

Єдине, важливо вживати дикий лосось, а не той, який був вирощений на фермі. Також кількість вітаміну D залежить від виду лосося, наприклад в аляскинському його в 5 разів більше, ніж в атлантичному. Половина філе нерки містить 1400 МО вітаміну D, що вдвічі перевищує рекомендовану денну норму.

Гриби

Фото: Freepik

Гриби — рослинне джерело вітаміну D. Кількість вітаміну D у грибах різна і залежить від сорту, найціннішими в цьому плані є гриби шиїтакі. Крім вітаміну D, гриби містять вітаміни групи В, а також мідь.

Вибирайте гриби, висушені при природному сонячному світлі, а не штучно, у них і буде високий вміст цього вітаміну.

Молоко

Фото: Freepik

Усього склянка молока закриє вашу добову потребу у вітаміні D на 20%. Однак, щоб отримати максимум цього вітаміну, слід обирати незбиране жирне молоко, бо під час зняття вершків частина вітаміну D втрачається, адже цей вітамін жиророзчинний.

До слова, магазинне знежирене молоко також збагачують вітаміном D, а ось у сирі, йогуртах і морозиві цей вітамін не міститься.

Скумбрія

Цей сорт риби також є лідером за вмістом вітаміну D, у 100 г риби міститься 90% добової норми вітаміну D. Також у ній міститься велика кількість омега-3 жирних кислот. Вживаючи скумбрію кілька разів на тиждень, ви закриєте потреби організму в найважливіших вітамінах і мінералах.

Оселедець

Оселедець — чудове джерело вітаміну D, оскільки ці риби харчуються планктоном, який багатий на вітамін D.

В оселедці містяться корисні жири, він також є чудовим джерелом білка, вітаміну B12, селену, фосфору, кальцію та заліза. Тому вкрай розумно буде додавати цю рибу до свого раціону.

Сир рікотта

Фото: Freepik

Сир рікотта — єдиний продукт, серед усієї молочки, де міститься вітамін D. У рікотті вітаміну D у п'ять разів більше, ніж у будь-якому іншому сирі.

Олія печінки тріски

Олія печінки тріски надзвичайно багата на вітамін D, вітамін А та омега-3 жирні кислоти. В одній товстій ложці олії печінки тріски міститься 1,3 тис. МО вітаміну D, тобто подвійна добова норма.

Яловича печінка

Яловича печінка — чудове джерело вітаміну D, у 100 г міститься 42 МО цього важливого вітаміну, а це 25% добової потреби людини.

Крім вітаміну D, у яловичій печінці високий вміст вітаміну B12, заліза, білка та тіаміну. Намагайтеся вибирати яловичину трав'яної відгодівлі, а не фермерську, в ній міститься більше поживних речовин.

Устриці

Фото: Pixabay

Устриці, виловлені в дикій природі, є лідерами за вмістом вітаміну D, вони містять 320 МО на 100 грамів, а це 80% добової норми.

Крім вітаміну D, в устрицях високий вміст вітаміну B12, марганцю, міді, селену і заліза.

Враховуйте, що в устрицях велика кількість холестерину, тому їх з обережністю слід вживати людям із серцево-судинними захворюваннями. А ще важливо їх правильно приготувати, щоб уникнути отруєнь.

Апельсиновий сік

Фото: Getty Images

Апельсини — лідери за вмістом вітаміну D серед фруктів. Це ідеальний варіант, якщо ви не любите молочні продукти, у склянці соку міститься 100 МО вітаміну D. Якщо свіжі фрукти недоступні, можна розглянути і пакетовані соки, там теж є вітамін D, але крім нього ще й велика кількість доданого цукру.

Нагадаємо, це 7 найкращих продуктів із високим вмістом незамінних амінокислот

Раніше Фокус писав про те, що мигдаль, яйця, лосось і багато іншого — продукти, багаті на біотин - вітамін, який відповідає не тільки за здоров'я волосся, а й за стан вашого організму загалом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.